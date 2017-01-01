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Трамп сделал тему украинских моряков одной из основных - Путин

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В рамках саммита обсуждался вопрос украинских моряков.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Reuters (c)

Тема украинских моряков стала одной из основных в ходе общения с президентом США Дональдом Трампом, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает Интерфакс.

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“Эта тема поднималась - я не помню, на обеде или в ходе нашей встречи. Но, во всяком случае, президент США сделал эту тему одной из приоритетных в ходе нашего общения на “двадцатке“, - сказал Путин.

“Мы объяснили, что там происходит. Говорили на эту тему. Решения пока нет. У нас идет судебное разбирательство. Нужно дождаться, будем потом это решать“, - добавил он.

Путин выразил опасения, чтобы на теме украинских моряков не спекулировали в рамках предвыборной кампании в Украине.

Ранее сообщалось, что Путин пришел на официальный ужин со своей термокружкой.

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Теги: моряки, пленные, Путин, Трамп
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