На Харьковщине дерево упало на отдыхающих, есть жертвы

Двух пострадавших срочно доставили в реанимационное отделение одной из больниц Харькова.

Женщина погибла на месте от полученных травм Нацполиция Украины

В результате падения дерева в Волчанском районе погибла женщина, двое пострадавших – в реанимации. Об этом сообщает управление Нацполиции в Харьковской области в субботу, 29 июня.

Отмечается, что трагедия произошла вчера около 14:00 на территории базы отдыха в Старом Салтове.

"Из-за порыва ветра на трех отдыхающих упало дерево. 48-летняя женщина погибла, 27-летняя девушка и 28-летний мужчина получили многочисленные тяжелые повреждения. Они доставлены в реанимационное отделение в больницу Харькова", – говорится в сообщении.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по статье об умышленном убийстве с пометкой "несчастный случай" (ст. 115 УК Украины).

Ранее в городе Буча под Киевом из-за непогоды погиб один человек, а в самом Киеве пострадали двое.

Также под Львовом пять человек пострадали при падении дерева. Инцидент произошел в поселке Брюховичи на улице Широкой, где расположен центр отдыха Светлица.

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