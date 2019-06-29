Макрон проведет еще одну встречу с Путиным по поводу Украины

Президент Франции Эммануель Макрон заявил о новой встрече с президентом РФ Владимиром Путиным "в ближайшие недели".

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Президент Франции Эммануель Макрон заявил о новой встрече с президентом РФ Владимиром Путиным “в ближайшие недели“. Об этом сообщает ТСН.

“В ближайшие недели мы продолжим с российским президентом тот обмен мнениями, который имел место в Японии, и в ближайшие недели у нас состоится новая двусторонняя встреча... С президентом Путиным мы обсудили различные актуальные кризисы, в частности ситуации в Украине. Я выступаю за то, чтобы мы добились конкретного продвижения с тем, чтобы обеспечить возобновление встреч в нормандском формате на уровне глав государств и правительств“, - подчеркнул он.

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Также Макрон заявил о необходимости переформатирования форматов переговоров с РФ, для их большей эффективности.

Считаю, что в рамках председательства Франции в G7 абсолютно необходимо, чтобы были сделаны подобные инициативы в отношении России, которые предусматривают использование всех форм сотрудничества по основным вопросам, касающихся дестабилизации и конфликтов в мире. Это должно делаться без какой-либо наивности, но вместе с тем не следует закрывать дверь для переговоров.

Ранее сообщалось, что в Японии завершил работу саммит G20.