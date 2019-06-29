Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Макрон проведет еще одну встречу с Путиным по поводу Украины

Комментариев: 9
Президент Франции Эммануель Макрон заявил о новой встрече с президентом РФ Владимиром Путиным "в ближайшие недели".
Макрон заявил о необходимости переформатирования форматов переговоров с РФ
Макрон заявил о необходимости переформатирования форматов переговоров с РФ
metronews.ru

Читай также: “Как появилось, так и пройдет“: Ангела Меркель прокомментировала свои приступы дрожи

Президент Франции Эммануель Макрон заявил о новой встрече с президентом РФ Владимиром Путиным “в ближайшие недели“. Об этом сообщает ТСН.

“В ближайшие недели мы продолжим с российским президентом тот обмен мнениями, который имел место в Японии, и в ближайшие недели у нас состоится новая двусторонняя встреча... С президентом Путиным мы обсудили различные актуальные кризисы, в частности ситуации в Украине. Я выступаю за то, чтобы мы добились конкретного продвижения с тем, чтобы обеспечить возобновление встреч в нормандском формате на уровне глав государств и правительств“, - подчеркнул он.

Читай также: Путин отреагировал на просьбу Зеленского о моряках

Также Макрон заявил о необходимости переформатирования форматов переговоров с РФ, для их большей эффективности.

Считаю, что в рамках председательства Франции в G7 абсолютно необходимо, чтобы были сделаны подобные инициативы в отношении России, которые предусматривают использование всех форм сотрудничества по основным вопросам, касающихся дестабилизации и конфликтов в мире. Это должно делаться без какой-либо наивности, но вместе с тем не следует закрывать дверь для переговоров.

Ранее сообщалось, что в Японии завершил работу саммит G20.

Поделись:
Теги: Макрон, Франция, Путин, Украина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (9)
Отсортировать по дате Вниз
Da-Gabon    29.06.2019, 22:52
Оценка:  -1
Da-Gabon
А фиг, самая сексуальная нация. Макрониха уже не удовлетворяет, так хоть поговорить. Какие они Вова?
Николай510    29.06.2019, 22:23
Оценка:  0
Николай510
попытка обелить своё предательство в пользу РФ ???
Мыкола    29.06.2019, 22:06
Оценка:  -2
Мыкола
Два мужика обсуждают знакомую потаскушку, которая постоянно жалуется и постоянно просит денег ! И такой ее из хорошей и красивой девки сделали местные : кричали , что любят, а сами насиловали, насиловали и насиловали!
МЕЛЬХИОР    29.06.2019, 22:26
Оценка:  -1
МЕЛЬХИОР
Два мужика? Макрон - мужик, он хоть бабу трахает (хоть и старшую за себя). А Пыня? Пыня ссыт выпить из чужого стакана (свой с гербом везде носит) и мальчиков в живот расцеловывает))) Нашел мужика мне))) Или просто до двух считать не умеешь?
МЕЛЬХИОР    29.06.2019, 20:03
Оценка:  -1
МЕЛЬХИОР
Макрон, это не Лепен. С Мари Лепен Пуйлан вобще бы не договаривался за Украину. Просто как ЗЕ, дёргал бы за ниточки и эта кукла делала бы что нужно. А то что Макрон гораздо моложе Пыни, это не значит, что Пыня у него не отсосал))) Пыня, помнится, любит мальчиков, целовать!
Nikolas_Adver    29.06.2019, 20:11
Оценка:  0
Nikolas_Adver
ибать ты лекцыю загнул.... да насрaть на этого макарона, да и на всю гейропу уже насрaть. задроты все, кроме бабули-канцлера, и ту кандратий хватил, скоро загнется, бедолага, совсем. одни педики засрaные останутся...
МЕЛЬХИОР    29.06.2019, 22:23
Оценка:  -1
МЕЛЬХИОР
главное, что у моих лекций есть слушатели.
pioner61    29.06.2019, 18:21
Оценка:  -2
pioner61
И снова без нас?
atos    29.06.2019, 18:38
Оценка:  -1
atos
Геропейцам всё это покажут по телевизору, под черниговское светлое не переживай )))))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь