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В Одессу зашел новейший катамаран ВМС США

Комментариев: 16
USNS Yuma может взять на борт больше 300 морпехов и около 550 тонн снаряжения, включая бронетехнику.
Катамаран Yuma в порту Одессы
Катамаран Yuma в порту Одессы
Думская

Американский быстроходный транспортно-десантный катамаран USNS Yuma за ночь пересек Черное море и утром зашел в порт Одессы. Примерно в 11:00 катамаран ошвартовался у причала 1к, сообщает Думская в субботу, 29 июня.

"Yuma доставил в Украину подразделение (скорее всего, батальон) американских морских пехотинцев, которые примут участие в международных военно-морских учениях Sea Breeze-2019", – говорится в сообщении.

Отмечается, что вскоре в порт Одессы зайдет еще один корабль ВМС США – ракетный эсминец USS Carney DDG 64, который накануне прошел Черноморские проливы.

USNS Yuma – восьмой по счету экспедиционный быстроходный корабль класса Spearhead. Спущен на воду в 2016 году, в эксплуатации с конца апреля 2017 года. Длина 103 метра, ширина 28,5 метров.

Четыре дизельных двигателя суммарной мощностью 86 тысяч лошадиных сил разгоняют корабль до 43 узлов (80 км/ч). Полное водоизмещение 2400 тонн. Может взять на борт больше 300 морпехов и около 550 тонн различного снаряжения, в том числе боевую технику и танки. Осадка около четырех метров, что позволяет действовать на мелководье. Есть вертолетная площадка.

"Катамаран выглядит очень необычно для нашего глаза. Он сделан из легкого алюминиевого сплава и специально не окрашивается", – пишет издание.

Cмотрите фотогалерею: В Одессу зашел новейший катамаран ВМС США

Напомним, в Одессе 1 июля начнутся украинско-американские учения Sea Breeze-2019. Маневры будут проходить на море, суше, воздухе и под водой. В ходе учений запланированы артиллерийские стрельбы, высадки досмотровых групп, а также совершенствование взаимодействия специальных подразделений.

Ранее в Генштабе рассказали о масштабах учений Sea Breeze-2019.

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Теги: США, Черное море, Одесса, судно, корабль, фото, учения, военные, флот, катамаран, ВМС, Си Бриз, Военные учения, эсминец
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Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (16)
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Дитер_и_БзДитер    29.06.2019, 23:03
Оценка:  0
Дитер_и_БзДитер
вань, пока только ты скачешь) кстати, бутылка в попе скакать не мешат?
Брюква_и_Клюква    29.06.2019, 20:56
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Это же просто малюсенький катамаран, а не CVN-78 "Дж. Форд"!!! А мокшанские дураки уже обгадили штанишки! И прокладываться-то нечем - товарищ Путин запретил иностранные подгузники!
ira0957    29.06.2019, 18:21
Оценка:  -6
ira0957
Возвращается Микола из зоопарка, куда ходил смотреть на яка.
Кум его спрашивает:
- Як як?
- Ну як як? Як як як...
mafiя    29.06.2019, 17:55
Оценка:  +6
mafiя
Особенно мне нравится про грязь под ногами-это пишет чу-ло из страны где в городах жители РФ в туалеты на улицы ходят.вышиванка, ты в Саратове давно было-то?
бяка-zluka    29.06.2019, 19:07
Оценка:  +2
бяка-zluka
Оно в Кемеровскую обл ездит угольком подышать.....
бяка-zluka    29.06.2019, 19:12
Оценка:  +2
бяка-zluka
Новокузнецк.Магнитогорск.Липе цк.Артем.Норильск.Иркутск.Чит а- вышиванка, милости просим туда.....
Via_dolorosa    29.06.2019, 15:52
Оценка:  +8
Via_dolorosa
VSHIVANKA- всё правильно глаголишь только зря т.к. ватным троллям уже не верят и зарплату из бюджета расии вам платят напрасно. Скажи своим хозяевам из крямля пусть меняют методичку.
mafiя    29.06.2019, 17:52
Оценка:  +4
mafiя
А троллям все равно, бабло платят.Продукты давили бульдозерами, всем было по фигу.
SEMPENTY    29.06.2019, 15:19
Оценка:  0
SEMPENTY
А когда то и мы умели строить корабли
Духовный_скреп    29.06.2019, 14:59
Оценка:  +5
Духовный_скреп
Добро пожаловать.Мы рады нашим друзьям и союзникам.И кораблик хороший,это вам не постановщик дымовой завесы "Кузя".
VSHIVANKA    29.06.2019, 15:06
Оценка:  -11
VSHIVANKA
СМЕШНО ЧИТАТЬ КОММЕНТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ САМОЙ НИЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ ЕВРОПЫ , НЕ ИМЕЮЩЕЙ НИЧЕГО СВОЕГО КРОМЕ ДОЛГОВ И ГРЯЗИ ПОД НОГТЯМИ , НО УСЕРДНО ВОСХВАЛЯЮЩИХ СВОИХ ХОЗЯЕВ С ВАШИНГТОНА , И ПРИ ЛЮБОМ УДОБНОМ СЛУЧАЕ СТАРАЮЩИХСЯ ЛИЗНУТЬ ХОЗЯЙСКИЙ ЗАД ....)))
НЕРАБЫ ХУЛЕ .....))))
Asmo    29.06.2019, 15:18
Оценка:  +8
Asmo
не надо тут стучать по придуманной американцами клавиатуре и отсылать всякие, назовет это мыслями, по придуманном ими же интернету, присылайте валянки с выцарапаными на них комментариями, что бы было по скрепному!
alex_br    29.06.2019, 16:24
Оценка:  +6
alex_br
ты слишком хорошего мнения про наших младших братишек, валянки они перекопировали у монгол и тюрков ) а чтобы исконно русский способ, пусть резьбой на березовой коре общаются, а то ведь интернет это проект пентагона изначально, компьютеры железо и софт, омерика, непатриотичненько )
BROKER666    29.06.2019, 16:38
Оценка:  +4
BROKER666
Алекс, так они и есть потомки хазаров и монголо-татаров а на севере - потомки угро-финнов, на востоке - буряты и якуты... а в москве вообще таджики, чеченцы и пид0расы
VSHIVANKA    29.06.2019, 14:49
Оценка:  -11
VSHIVANKA
СКАЧЮТЬ. УСЭ !!!!!
Дитер_и_БзДитер    29.06.2019, 23:03
Оценка:  0
Дитер_и_БзДитер
вань, пока только ты скачешь))) кстати, бутылка в попе скакать не мешат?
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