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Вадим Новинский: Необходимо прекратить войну, чтобы закрыть все КПП в Украине

Комментариев: 23
Как отметил депутат, неоднократно слышал жалобы людей на длинные часовые очереди на КПВВ "Гнутово".
Вадим Новинский: Необходимо прекратить войну, чтобы закрыть все КПП в Украине

Сегодня народный депутат Вадим Новинский посетил КПВВ “Гнутово“. Он приехал посмотреть, какие условия созданы для граждан Украины, которые пересекают линию разграничения в этом пункте.

Как отметил депутат, неоднократно слышал жалобы людей на длинные часовые очереди на КПВВ “Гнутово“. На момент визита Новинского, действительно скопилось много желающих пересечь линию разграничения.

“Жители жалуются, что 3-4 часа стоят в очереди, чтобы переехать из одного села в другое, увидеть своих родных или просто поехать по делам. Это же неправильно, от этого нужно уходить и стремиться к устойчивому миру и выполнению Минских соглашений“, - сказал Новинский.

Нардеп подчеркнул, что сегодня нужно стремиться к окончательному отводу войск. Он так же отметил, что возлагает большие надежды на нового Президента и Верховную Раду в этом вопросе.

“Я понимаю, как нужен мир Мариуполю. Ведь жители этого города в непосредственной близости от линии разграничения, и они каждый день живут в тревоге, так быть не должно“, - резюмировал он.

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Комментариев (23)
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Брюква_и_Клюква    29.06.2019, 20:06
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Товарищ Новинский как истый мокшанский дурак, перепутал последовательность действий: нужно закрыть все КПП на границе с Тартарией, чтобы прекратить войну - так правильно
ira0957    29.06.2019, 18:24
Оценка:  -3
ira0957
Возвращается Микола из зоопарка, куда ходил смотреть на яка. Кум его спрашивает:
- Як як?
- Ну як як? Як як як...
ВАТА_FUCK    29.06.2019, 18:37
Оценка:  +1
ВАТА_FUCK
Заскрепило или заклинило?
mafiя    29.06.2019, 17:43
Оценка:  +3
mafiя
А чего это новинский все время в Киеве околачивается?И семья его не в Донецке живет, а в Питере.И гражданство у семейки РФ.
BROKER666    29.06.2019, 16:15
Оценка:  +3
BROKER666
к0нченое хYйло прок0цапское
Vasya_iz_Ivanovo    29.06.2019, 21:53
Оценка:  0
Vasya_iz_Ivanovo
Ты, и тебе подобные, хочешь что бы война в Украине продолжалась еще лет этак 50?
Coюзник    29.06.2019, 16:06
Оценка:  +7
Coюзник
Реально ... чего єти люди едут в украину если они ее люто ненавидят ... живут себе в преуспевающих странах ... чего ехать в страну которая по всем рейтингам самая плохая в мире????
Coюзник    29.06.2019, 16:08
Оценка:  +6
Coюзник
Рядом вожделенная РФ ... там на КПП очередей нету
ВАТА_FUCK    29.06.2019, 18:43
Оценка:  +2
ВАТА_FUCK
Так они в Украину "продукты возят" о Нас заботятся
farfalle    29.06.2019, 17:10
Оценка:  -10
farfalle
Ну это у тебя, дебила, родственников нет, дитя аборта. А у людей есть
Coюзник    29.06.2019, 17:16
Оценка:  +5
Coюзник
Нормальные люди давно определились или мирная Украина или "преуспевающая ОРДЛО" ... и нефиг шастать туда-сюда ...
farfalle    29.06.2019, 17:47
Оценка:  -6
farfalle
Не тебе решать, кто нормальные, а кто - нет. Привыкло галицайское быдло навязывать свое мнение. Но это скоро закончится
ВАТА_FUCK    29.06.2019, 18:39
Оценка:  +2
ВАТА_FUCK
farfalle Ты xyйлaбот, уже за всех решил кто нормальный и кому можно!
Духовный_скреп    29.06.2019, 15:51
Оценка:  +7
Духовный_скреп
Необходимо всех любителей Сырьевого придатка выслать за поребрик,война и закончится.
farfalle    29.06.2019, 15:54
Оценка:  -13
farfalle
Так высылай, чего ты уселся? Такой же сраный вояка, как в Крыму?
ANDREICH    29.06.2019, 15:37
Оценка:  +2
ANDREICH
нада обстрелять диру з града й поубивать гавноченцов в дирі й освабодить диру до кордону
farfalle    29.06.2019, 15:48
Оценка:  -13
farfalle
ты откуда свалилось, животное?))
ВАТА_FUCK    29.06.2019, 18:42
Оценка:  +2
ВАТА_FUCK
farfalle Это ты макарона, в детстве выпал из своей мамы на пол!
Boxerogos    29.06.2019, 15:29
Оценка:  -11
Boxerogos
Войну необходимо прекратить как можно скорее.Этого хотят все здравомыслящие люди.
PINKIPAU    29.06.2019, 15:46
Оценка:  +10
PINKIPAU
Донеси это своему руководству, они передадут в Кремль.
PINKIPAU    29.06.2019, 15:19
Оценка:  +10
PINKIPAU
Так ты был в Москве, почему ты не спросил у Путина, когда тот прекратит агрессии относительно Украины ?
Boxerogos    29.06.2019, 15:30
Оценка:  -10
Boxerogos
Бот,тебе крайне необходимо агрессивное лечение твоей шизофрении.
PINKIPAU    29.06.2019, 15:45
Оценка:  +8
PINKIPAU
Половине русских необходимо лечение от путинизма и дебилизма.
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