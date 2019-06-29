Украинцам придется платить налоги за посылки дороже 100 евро

По новым правилам налог на добавленную стоимость придется платить, если общая сумма товаров в посылке будет больше 100 евро.

По словам Нины Южаниной, люди, которые заказывают товары из-за границы, не пострадают depositphotos.com/

В Украине с 1 июля вступают в силу новые правила налогового обложения посылок из-за границы. Об этом сообщает Liga.Net.

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По новым правилам налог на добавленную стоимость придется платить, если общая сумма товаров в посылке будет больше 100 евро, а не 150, как было раньше.

Платить придется два раза - ПДВ в размере 20% и пошлину в размере 10%. Важное уточнение - налоги и пошлины будут рассчитываться исходя из суммы, которая вышла за границы 100 евро.

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По словам главы комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Нины Южаниной, люди, которые заказывают товары из-за границы, не пострадают - количество посылок свыше 150 евро составляет всего 1,4% от всего количества.

Ранее сообщалось, что в Польше думают вернуть налог на бездетность.