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Украинцам придется платить налоги за посылки дороже 100 евро

Комментариев: 6
По новым правилам налог на добавленную стоимость придется платить, если общая сумма товаров в посылке будет больше 100 евро.
По словам Нины Южаниной, люди, которые заказывают товары из-за границы, не пострадают
По словам Нины Южаниной, люди, которые заказывают товары из-за границы, не пострадают
depositphotos.com/

В Украине с 1 июля вступают в силу новые правила налогового обложения посылок из-за границы. Об этом сообщает Liga.Net.

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По новым правилам налог на добавленную стоимость придется платить, если общая сумма товаров в посылке будет больше 100 евро, а не 150, как было раньше.

Платить придется два раза - ПДВ в размере 20% и пошлину в размере 10%. Важное уточнение - налоги и пошлины будут рассчитываться исходя из суммы, которая вышла за границы 100 евро.

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По словам главы комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Нины Южаниной, люди, которые заказывают товары из-за границы, не пострадают - количество посылок свыше 150 евро составляет всего 1,4% от всего количества.

Ранее сообщалось, что в Польше думают вернуть налог на бездетность.

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Теги: налог, Южанина, Украина
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Комментариев (6)
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Детонатор    29.06.2019, 21:14
Оценка:  +3
Детонатор
Кто и как определяет стоимость содержимого посылки?
BabaYul    29.06.2019, 23:16
Оценка:  +1
BabaYul
Хозяин отправляемой посылки.
autsaider_gigimo    29.06.2019, 19:06
Оценка:  -5
autsaider_gigimo
И это заслуга зепрезидента. Равняемся на него и голосуем за слугу народа.
Брюква_и_Клюква    29.06.2019, 20:20
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Избиратели товарища Зельцмана не оценили Ваш юмор, дружище! Но они обязательно оценят, когда товарищ Зельцман поднимет цены на газ и электроэнергию для населения на 60%. Ждать недолго.
Nikolas_Adver    29.06.2019, 18:29
Оценка:  -2
Nikolas_Adver
сала на столько не пошлешь. а больше нихyя на хохляндии нет. так что новость ниачем, фтопку
colavova    29.06.2019, 23:55
Оценка:  0
colavova
абвер скучает по салу, стринги нечем смазать
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