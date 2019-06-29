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УГКЦ попросит у Ватикана статус патриархата

Комментариев: 18
Глава УГКЦ планирует обсудить этот вопрос с Папой Франциском.
Глава Украинской Греко-Католической церкви Блаженнейший Святослав (Шевчук)
Глава Украинской Греко-Католической церкви Блаженнейший Святослав (Шевчук)
live-christ.com

Украинская греко-католическая церковь собирается просить у Папы Римского о собственном патриархате. Об этом сообщает УНИАН.

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Глава УГКЦ Святослав (Шевчук) планирует обсудить этот вопрос с Папой Франциском. Об этом он заявил 28 июня в интервью Религиозно-информационной службе Украины (РИСУ).

По словам Святослава греко-католики Украины давно имеют фактический патриархат, а Папа Римский в целом поддерживает этот строй.

“Мы не берем миро из Ватикана или где. Глава Церкви освящает миро в Киеве, а потом оно расходится по миру. И всех детей, которых крестят в любой части мира, помазывают миром, который был посвящен в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве. Так не было всегда, потому что были разные обстоятельства, однако это часть нашего партикулярного права“, - рассказал руководитель УГКЦ. 

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Окончательное решение о предоставлении статуса должно быть принято Ватиканом. Стоит отметить, что прихожанами УГКЦ считают себя 8,8% украинцев. Тогда как большая часть считает себя прихожанами Украинской православной церкви (48,8%). 

Ранее сообщалось, что Епифаний не захотел принимать участие в видеообращении Зеленского - СМИ.

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Теги: УГКЦ, УПЦ, ПЦУ, Ватикан, Папа Римский
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Комментариев (18)
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Kostos    29.06.2019, 23:52
Оценка:  0
Kostos
Кацапы бегают вокруг забора заглядывают в щели и акуевают! Какжытак, без них чивота праисходит Нах за поребриком спряталися и нех свой пятак совать
haarp    29.06.2019, 22:04
Оценка:  -5
haarp
вот все по этому в Украине получают гражданство "херои сироты АТО" из других стран - наемники - а не обычные люди со всего мира
Vasya_iz_Ivanovo    29.06.2019, 21:36
Оценка:  -4
Vasya_iz_Ivanovo
А это что за прыщ смердящий?
haarp    29.06.2019, 21:25
Оценка:  -4
haarp
ща бабы будут просить матриархат и я не удивлюсь
Я_Христос    29.06.2019, 21:06
Оценка:  -3
Я_Христос
Як мед так и ложкою.)))
Da-Gabon    29.06.2019, 20:56
Оценка:  -3
Da-Gabon
Просить - так статус Ватикана.
haarp    29.06.2019, 20:59
Оценка:  -3
haarp
Просить - Папы Киевского
Я_Христос    29.06.2019, 21:06
Оценка:  -4
Я_Христос
Это потом. Всё будет, главное - терпение.))))
BabaYul    29.06.2019, 20:52
Оценка:  -1
BabaYul
Раньше было на два украинца три гетьмана, а теперь на два украинца три париарха, четыре митрополита и шесть проституток. Причём из проституток четыре в Варшаве, а две в Москве. Но от проституток хоть вреда почти никакого. Так, разве, что триппер. А эти апостолы новоявленные... Чтоб вы повыздыхали.
haarp    29.06.2019, 20:10
Оценка:  -1
haarp
млять и этим термос и патриархат )))) хахахаха Украина - это бред больных , а не страна
ЗаУкраину    29.06.2019, 19:38
Оценка:  -4
ЗаУкраину
галицаи-униаты-грекокатолики-испо ведуют христианство по византийскому обряду, но подчиняются римскому папе. Много веков мечтают навязать свое вероподчинение всей Украине.грекокатоликом был с.бандера. Там же числятся тягнибык,парубий и яйценюх.
haarp    29.06.2019, 20:08
Оценка:  -4
haarp
яйценюх вообще сатанист какой то к саентологической церкви себя относит
GALE    29.06.2019, 18:29
Оценка:  -6
GALE
А с мамой ?
сцарь_Говнолепий    29.06.2019, 23:58
Оценка:  +1
сцарь_Говнолепий
С твоей мамой? Ээээ... А она не заразная?
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