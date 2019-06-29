УГКЦ попросит у Ватикана статус патриархата

Глава УГКЦ планирует обсудить этот вопрос с Папой Франциском.

Украинская греко-католическая церковь собирается просить у Папы Римского о собственном патриархате. Об этом сообщает УНИАН.

Читай также: Филарет обвинил Епифания в нарушении соглашений

Глава УГКЦ Святослав (Шевчук) планирует обсудить этот вопрос с Папой Франциском. Об этом он заявил 28 июня в интервью Религиозно-информационной службе Украины (РИСУ).

По словам Святослава греко-католики Украины давно имеют фактический патриархат, а Папа Римский в целом поддерживает этот строй.

“Мы не берем миро из Ватикана или где. Глава Церкви освящает миро в Киеве, а потом оно расходится по миру. И всех детей, которых крестят в любой части мира, помазывают миром, который был посвящен в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве. Так не было всегда, потому что были разные обстоятельства, однако это часть нашего партикулярного права“, - рассказал руководитель УГКЦ.

Читай также: Епифаний отрицает наличие церковного раскола

Окончательное решение о предоставлении статуса должно быть принято Ватиканом. Стоит отметить, что прихожанами УГКЦ считают себя 8,8% украинцев. Тогда как большая часть считает себя прихожанами Украинской православной церкви (48,8%).

Ранее сообщалось, что Епифаний не захотел принимать участие в видеообращении Зеленского - СМИ.