Украина получит 20 патрульных катеров от Франции

Киев также ведет переговоры с Парижем о совместном производстве суден на территории Украины.

Украинское правительство проводит переговоры о совместном с Францией производстве патрульных катеров OCEA FPB 98 в Украине, которые будут переданы Морской охране Госпогранслужбы, говорится на странице Кабмина в Facebook 29 июня.

"Морская охрана Государственной пограничной службы Украины получит 20 французских патрульных катеров OCEA FPB 98!", - сообщается в заявлении.

Отмечается, что диалог между Украиной и Францией происходит по развертыванию их совместного производства.

Катера имеют длину в 32 метра, по желанию заказчика могут комплектоваться различными боевыми модулями и досмотровое лодкой. Они предусматривают экипаж 13 человек, максимальная скорость составляет 35 узлов, дальность хода - 1200 миль при скорости в 12 узлов.

1 июня сообщалось, что Военно-морские силы Украины проводят ряд испытаний с обновленными катерами типа Island, переданные США в рамках двухстороннего сотрудничества, и находятся на завершающем этапе.

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