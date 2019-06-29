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Украина получит 20 патрульных катеров от Франции

Комментариев: 10
Киев также ведет переговоры с Парижем о совместном производстве суден на территории Украины.
Катер OCEA FPB 98
Катер OCEA FPB 98
facebook.com/KabminUA

Украинское правительство проводит переговоры о совместном с Францией производстве патрульных катеров OCEA FPB 98 в Украине, которые будут переданы Морской охране Госпогранслужбы, говорится на странице Кабмина в Facebook 29 июня.

"Морская охрана Государственной пограничной службы Украины получит 20 французских патрульных катеров OCEA FPB 98!", - сообщается в заявлении.

Отмечается, что диалог между Украиной и Францией происходит по развертыванию их совместного производства.

Катера имеют длину в 32 метра, по желанию заказчика могут комплектоваться различными боевыми модулями и досмотровое лодкой. Они предусматривают экипаж 13 человек, максимальная скорость составляет 35 узлов, дальность хода - 1200 миль при скорости в 12 узлов.

1 июня сообщалось, что Военно-морские силы Украины проводят ряд испытаний с обновленными катерами типа Island, переданные США в рамках двухстороннего сотрудничества, и находятся на завершающем этапе.

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Теги: Франция, катер, Госпогранслужба, военная помощь
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (10)
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user10033    29.06.2019, 22:27
Оценка:  0
user10033
новость как новость.
Чем народ недоволен?
Мыкола    29.06.2019, 21:54
Оценка:  +2
Мыкола
Недаром Зе говорил, что он находясь в здании администрации скоро сойдет с ума ! Что-то очень похоже на действительность: был Зе до выборов, а вселился в это здание и стал похожим на шоколадного хряка и в мыслях, и в действиях. Полное перевоплощение в своего предшественника !
Детонатор    29.06.2019, 21:17
Оценка:  0
Детонатор
Списанных или по двойной цене?
Григорич    29.06.2019, 20:15
Оценка:  0
Григорич
ну 20 катеров лет 30 будут покупать..по пол катера в год..
Григорич    29.06.2019, 20:11
Оценка:  0
Григорич
по какой цене ??
ВАТА_FUCK    29.06.2019, 19:12
Оценка:  +1
ВАТА_FUCK
С доставкой в Мариуполь!
Krotol2    29.06.2019, 19:05
Оценка:  +1
Krotol2
Интересно за сколько минут в случае чего их отправят на дно.
ВАТА_FUCK    29.06.2019, 19:13
Оценка:  -3
ВАТА_FUCK
Скорей у тебя "ласты" отпадут
SEMPENTY    29.06.2019, 16:39
Оценка:  -1
SEMPENTY
Давно пора...
r-efr    29.06.2019, 20:13
Оценка:  +1
r-efr
ну да ну да,ведь Украине все должны,и на халяву что бы.
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