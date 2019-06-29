В центре Донецка повесили флаг Украины и включили гимн - СМИ
В центре Донецка в честь празднования Дня Конституции Украины вывесили украинский флаг и включили гимн, пишет издание Новости Донбасса 28 июня. Соответствующее видео опубликовано в YouTube на странице пользователя Анжелы Семеновны.
Флаг развевался на здании закрытой гостиницы Украина на улице Артема. О том, что видео не является архивным, может свидетельствовать то, что в начале автор показывает выпуск сепаратистской газеты Новороссия № 250 от 27 июня 2019 года.
14 марта сообщалось, что в Донецке флаг Украины подняли в микрорайоне Мирный.
Летом 2018 года над Донецким аэропортом появился украинский флаг. Огромный стяг - 20х6 метров, запущенный на воздушных шарах, завис вблизи Донецка. Его запустили активисты из прифронтовой зоны.
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«Украина привыкла быть на авансцене — там, где ей не подобает быть ни по весу, ни по рангу, ни по состоянию страны. Придется занять причитающееся ей место. Надо быть скромнее», — уверен Пушков.