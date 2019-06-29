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В центре Донецка повесили флаг Украины и включили гимн - СМИ

Комментариев: 22
В сети появилось видео из "столицы ДНР", автор которого показывает свежий выпуск сепаратистской газеты.

В центре Донецка в честь празднования Дня Конституции Украины вывесили украинский флаг и включили гимн, пишет издание Новости Донбасса 28 июня. Соответствующее видео опубликовано в YouTube на странице пользователя Анжелы Семеновны.

Флаг развевался на здании закрытой гостиницы Украина на улице Артема. О том, что видео не является архивным, может свидетельствовать то, что в начале автор показывает выпуск сепаратистской газеты Новороссия № 250 от 27 июня 2019 года.

14 марта сообщалось, что в Донецке флаг Украины подняли в микрорайоне Мирный.

Летом 2018 года над Донецким аэропортом появился украинский флаг. Огромный стяг - 20х6 метров, запущенный на воздушных шарах, завис вблизи Донецка. Его запустили активисты из прифронтовой зоны.

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Теги: Донецк, видео, гимн Украины, флаг Украины, День Конституции Украины, ДНР, ДНР новости
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (22)
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iseamaster    29.06.2019, 21:20
Оценка:  0
iseamaster
Проблемы украинцев кончатся в тот момент, когда они начнут радоваться своим успехам, а не чужим неудачам.
Letohradek    29.06.2019, 22:34
Оценка:  -1
Letohradek
Говнюк из Белгорода, решайте свои проблемы на расии. Какое вам - уйобкам, дело до соседних стран?
ЗаУкраину    29.06.2019, 20:40
Оценка:  0
ЗаУкраину
Это говорит только о том, что и ЛДНР предостаточно городских сумасшедших.
Krotol2    29.06.2019, 18:58
Оценка:  -5
Krotol2
Лучше бы включили похоронный марш
Krotol2    29.06.2019, 19:02
Оценка:  +1
Krotol2
Украина повесилась на балконе
СтальнаяКрыса    29.06.2019, 18:56
Оценка:  -8
СтальнаяКрыса
В Донецк и Луганск хорошо бы по сотне T-1000 пустить. С программой русских уничтожать, а местных предателей тяжело ранить. Жаль пока такого нет.
ЗаУкраину    29.06.2019, 20:43
Оценка:  -1
ЗаУкраину
Ты бы поберег свой крысиный хвост, а то не ровен час прищемят где нить дверью, и что ты без него?
pioner61    29.06.2019, 18:16
Оценка:  -4
pioner61
А люди где? Вроде бы день.
Духовный_скреп    29.06.2019, 18:42
Оценка:  -6
Духовный_скреп
Поехали в Украину за пенсиями и съедобной колбасой.
Мыкола    29.06.2019, 18:07
Оценка:  -2
Мыкола
Как только власть имущие хотят сохранить корыто и доступ к нему, так сразу начинается националистическая истерия: флаги . вышиванки. А то что народ нищий что в России. что в Украине -это сразу отходит на второй план.Лохи ведутся очень легко!
ira0957    29.06.2019, 18:22
Оценка:  -1
ira0957
Возвращается Микола из зоопарка, куда ходил смотреть на яка. Кум его спрашивает:
- Як як?
- Ну як як? Як як як...
PINKIPAU    29.06.2019, 18:28
Оценка:  -5
PINKIPAU
Вам узким пора не анекдоты рассказывать, а паковать узлы и валить по добру по здорову к ибени матери в/на Россию к родным березкам и медведям из украинской земли.
PINKIPAU    29.06.2019, 18:02
Оценка:  -5
PINKIPAU
Скоро шахтеры начнут резать российских оккупантов, как баранов.
atos    29.06.2019, 18:54
Оценка:  +5
atos
Да да лох и керченский мост уже развалится завтра и Кетай заберёт пол России, что ты полокмноп ещё высрешь?))
Духовный_скреп    29.06.2019, 17:43
Оценка:  -2
Духовный_скреп
Скоро шахтёры вернутся в родную,украинскую гавань.Хлебнули щей расейских на пальмовом масле.Навароссии кирдык.
Boxerogos    29.06.2019, 17:32
Оценка:  -6
Boxerogos
А гопак сплясали всем своим"подпольем"?Нет?А на трембитах сыграли дружно?То же нет?Ну тогда это зрада!Тогда:Чемодан-вокзал-Украин а!))))))))))))))
ira0957    29.06.2019, 17:32
Оценка:  -3
ira0957
«Надо быть скромнее» - Пушков ответил на слова Порошенко о встрече Путина и Трампа
«Украина привыкла быть на авансцене — там, где ей не подобает быть ни по весу, ни по рангу, ни по состоянию страны. Придется занять причитающееся ей место. Надо быть скромнее», — уверен Пушков.
mafiя    29.06.2019, 17:45
Оценка:  -3
mafiя
О да- пушков авторитет еще тот.Захар припомнится для тебя тоже богом был.Где он ща?Там и пушила будет.
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