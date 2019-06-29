В центре Донецка повесили флаг Украины и включили гимн - СМИ

В сети появилось видео из "столицы ДНР", автор которого показывает свежий выпуск сепаратистской газеты.

В центре Донецка в честь празднования Дня Конституции Украины вывесили украинский флаг и включили гимн, пишет издание Новости Донбасса 28 июня. Соответствующее видео опубликовано в YouTube на странице пользователя Анжелы Семеновны.

Флаг развевался на здании закрытой гостиницы Украина на улице Артема. О том, что видео не является архивным, может свидетельствовать то, что в начале автор показывает выпуск сепаратистской газеты Новороссия № 250 от 27 июня 2019 года.

14 марта сообщалось, что в Донецке флаг Украины подняли в микрорайоне Мирный.

Летом 2018 года над Донецким аэропортом появился украинский флаг. Огромный стяг - 20х6 метров, запущенный на воздушных шарах, завис вблизи Донецка. Его запустили активисты из прифронтовой зоны.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet