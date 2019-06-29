Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Штаб ООС показал обстрелянное село Золотое-4

Комментариев: 1
В результате разрыва гранаты разрушена крыша и повреждены окна, фронтон стены и забор жилого дома.
Сепаратисты обстреляли Золотое-4
Сепаратисты обстреляли Золотое-4
Штаб ООС

Мобильная группа украинской стороны Совместного центра по контролю и координации в населенном пункте Золотое-4 в Луганской области зафиксировала последствия обстрела жилого сектора. Об этом говорится в сообщении на странице операции Объединенных сил в Facebook 29 июня.

"27 июня в 04.35 вооруженные формирования РФ с направления Золотого-5 обстреляли населенный пункт Золотое-4 из станкового противотанкового гранатомета", - сообщили в СЦКК.

В результате разрыва гранаты разрушена крыша и повреждены окна, фронтон стены и забор жилого дома.

Кроме того, на автомобильной дороге рядом со зданием военные зафиксировали воронку. По их оценке, она образовалась в результате разрыва еще одной гранаты.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Луганская область, ЛНР, ЛНР новости, Операция объединенных сил
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
sun2014    29.06.2019, 20:06
Оценка:  0
sun2014
от старости крыша "поехала"
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь