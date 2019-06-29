СБУ передала освобожденного пленного прокуратуре

Дмитрий Великий проходит по делу по статье Самовольное оставление воинской части или места службы.

Служба безопасности Украины передала военной прокуратуре пленного, отпущенного накануне "ЛДНР". Дмитрий Великий находится в розыске по подозрению в "самовольном оставлении воинской части или места службы", сообщает пресс-служба СБУ 29 июня.

"После прилета в аэропорт Киев сотрудники СБУ дали возможность гражданину встретиться с родителями в Павлоградском районе Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

Затем СБУ, "в соответствии с действующим законодательством", передала Великого следователю военной прокуратуры Днепропетровского гарнизона, который ведет его дело.

В сообщении отмечается, что никаких нарушений прав человека не было. Остальные решения принимаются военной прокуратурой.

Как сообщил телеканал 112 Украина ранее, Великий заявил, что он "минут 15 побыл с родителями, прибежали люди с автоматами" и забрали его в управление СБУ.

Позже, по его словам, его отвезли в военную прокуратуру, а оттуда - в полицейский участок в Павлограде. Вскоре после этого мужчину отпустили.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet