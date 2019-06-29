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СБУ передала освобожденного пленного прокуратуре

Комментариев: 6
Дмитрий Великий проходит по делу по статье Самовольное оставление воинской части или места службы.

Служба безопасности Украины передала военной прокуратуре пленного, отпущенного накануне "ЛДНР". Дмитрий Великий находится в розыске по подозрению в "самовольном оставлении воинской части или места службы", сообщает пресс-служба СБУ 29 июня.

"После прилета в аэропорт Киев сотрудники СБУ дали возможность гражданину встретиться с родителями в Павлоградском районе Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

Затем СБУ, "в соответствии с действующим законодательством", передала Великого следователю военной прокуратуры Днепропетровского гарнизона, который ведет его дело.

В сообщении отмечается, что никаких нарушений прав человека не было. Остальные решения принимаются военной прокуратурой.

Как сообщил телеканал 112 Украина ранее, Великий заявил, что он "минут 15 побыл с родителями, прибежали люди с автоматами" и забрали его в управление СБУ.

Позже, по его словам, его отвезли в военную прокуратуру, а оттуда - в полицейский участок в Павлограде. Вскоре после этого мужчину отпустили.

 

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Теги: СБУ, задержание, Пленные, обмен пленными
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Евроскептик    29.06.2019, 22:54
Оценка:  0
Евроскептик
Освободили из плена,теперь щирые посадят....Так им и моряки будут нужны..для посадки.
nelci    29.06.2019, 22:08
Оценка:  -6
nelci
Все кто сдался-враги, а с врагами надо обращаться как с врагами, чтобы другие не сдавались.
medved3558    29.06.2019, 21:16
Оценка:  -2
medved3558
в любой стране вернувшегося пленника допрашивают спецслужбы.Только что то это не коснулось Савченко
alex_br    29.06.2019, 21:30
Оценка:  0
alex_br
там и спрашивать не нужно было, Путин лично освобождает пленного, а тот приезжает и с порога "Путин! Путин!" скандирует
Брюква_и_Клюква    29.06.2019, 21:03
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Товарищ Мертвечук здорово угодил СБУ и прокуратуре: из четырех им "освобожденных" - трое - дезертиры ВСУ, а четвертый - "милиционер" Луганды!
Carelessangel    29.06.2019, 22:18
Оценка:  0
Carelessangel
мертвейчук Х У Й Л О
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