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Полиция заявила об освобождении около сотни людей из рабства

Комментариев: 2
В ходе спецоперации полиция совместно с пограничной службой пресекла деятельность трех фальшивых "реабилитационных центров".
Полиция заявила об освобождении около сотни людей из рабства
Полиция

Полиция Донецкой области заявила о разоблачении сети фальшивых "реабилитационных центров", которые под видом благотворительной организации незаконно удерживали алко- и наркозависимых людей и заставляли их выполнять тяжелую работу. Об этом говорится в сообщении МВД на странице в Facebook.

В ходе спецоперации полиция совместно с пограничной службой пресекла деятельность трех таких центров - в Мариуполе, Львовской и Ивано-Франковской областях, говорится в сообщении. Организатором называется гражданин России. Освобождены около сотни человек.

Ранее сообщалось, что украинцу удалось освободиться из плена сепаратистов, принуждавших мужчину к рабскому труду в Донецке и на территории области. 

В конце прошлого года в Днепре правоохранители задержали двух мужчин, которых подозревают в похищении людей.

 

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Теги: полиция, Донецкая область, рабство, реабилитация
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Рондол    29.06.2019, 23:50
Оценка:  0
Рондол
Вот и понятно кого нацики крышуют в своей обители и Мариуполе куда их нагнали
Nikolas_Adver    29.06.2019, 23:25
Оценка:  0
Nikolas_Adver
в Мариуполе, Львовской и Ивано-Франковской областях. Организатором называется гражданин России

конечно! а кто же еще?
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