Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Климкин назвал угрозы возвращения России в ПАСЕ

Комментариев: 15
Министр допустил, что Москва и Евросоюз могут договаривать о будущем Украины за ее спиной.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин

Версия о том, что российскую делегацию вернули в Парламентскую ассамблею Совета Европы в обмен на возможное освобождение заключенных в России украинцев не соответствует действительности, написал на своей странице в Facebook министр иностранных дел Украины Павел Климкин 29 июня.

"Много пишут о вероятном размене между Европой и Россией: возвращение России в ПАСЕ на возможное освобождение наших заключенных. Измена Европы нам всем болит. Но не ведитесь на это. Не ищите такого рода "логических" оправданий. Тем более все слышали, что говорил российский президент в японской Осаке", - написал министр.

Климкин отметил, что хуже будет, если Россия и Европа "решат, что они могут договориться за нашей спиной и попытаются навязать Украине чужую стратегию и тактику".

Россия об уплате долга ПАСЕ: Еще ничего не должны

По словам министра, "уже сейчас в кулуарах можно услышать разговоры о том, что Украина является общим соседом России и Европы, общей ответственностью, поэтому должны быть и общие действия".

"На самом деле, действия будут российские, а Европа будет наблюдать. К сожалению, неопытность новой команды этому способствует, а экономический маневр у нас почти отсутствует. И вот мы уже не успеем оглянуться, как откровенную капитуляцию нам будут пытаться представить как долгожданную победу. Если так случится, окажемся на два поколения в серой буферной зоне", - считает Климкин.

Министр также отметид, что никто, кроме украинцев, "не будет вкладываться, чтобы сделать Украину действительно независимой и успешной".

На прошедшей неделе Парламентская ассамблея Совета Европы вернула России все полномочия, несмотря на то, что Москва не выполнила ни одной из семи резолюций, которые стали поводом для санкций против российской делегации.

Официальной причиной снятия с Россией ограничений называется то, что без Совета Европы россияне останутся без защиты Европейского суда по правам человека.

Однако эксперты считают, что у ПАСЕ была денежная мотивация, поскольку Москва выполняет единицы постановлений ЕСПЧ. Подробно об этом в материале Прецедент для отмены санкций: пресса об РФ в ПАСЕ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, ЕС, ПАСЕ, Климкин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (15)
Отсортировать по дате Вниз
Nikolas_Adver    29.06.2019, 23:41
Оценка:  -1
Nikolas_Adver
мда, хoхлы... опять вас союзнички через хyй кинули.... срaная гейропа только себя любит, "ничего личного, только бизнес"... одни вы остались, и нужны только как сявки, гавкающие на единственных своих братьев... вот так вот, как мы вам говорили, так и вышло.
Джо-кер    30.06.2019, 00:05
Оценка:  -2
Джо-кер
Сидите в своих ебенях, и не квакайте. Братья ибит вашу мать блядь на братьев не нападают, черти вы драные, гореть вам в аду.
Nikolas_Adver    30.06.2019, 00:27
Оценка:  +1
Nikolas_Adver
а кто, твари, расхyячили наши дома и поубивали у нас кучу народа? или это я к тебе в галицию пришел и расстрелял твой дом и твою семью? завали eбало и не гавкай, тварь бандеровская! и братья-это не значит что я писды не могу брату вломить! я, блять, вас еще дахyя писдить буду,
Nikolas_Adver    30.06.2019, 00:28
Оценка:  +1
Nikolas_Adver
пока все гавно бендеровское из вас не выбью и всю фашистскую мразь не уничтожу!
Kostos    29.06.2019, 23:22
Оценка:  -1
Kostos
Рог Пердунаторович, у тебя сколько аков на БМ?
Предаторр    29.06.2019, 23:17
Оценка:  -2
Предаторр
"Эксклюзив!Последнее видео ВСУ +21".Этот прекрасный видеоролик,размещённый на YouTube необходимо показывать всем нашим упоротым"патриотам"не желающих мира.
Kostos    29.06.2019, 23:21
Оценка:  -1
Kostos
Пердунатор, нацик пукинский, ты че скачешь по аккаунтам, уёпок?
Предаторр    29.06.2019, 23:08
Оценка:  -5
Предаторр
Название роликов на YouTube:
"Зверства украинской армии глазами иностранных корреспондентов".
"Укра ина я не забыл,я не простил зверства украинской армии".Слава Богу что Крым и Донбасс уже не с нами.И слава Богу что они НИКОГДА НЕ ВЕРНУТСЯ!
haarp    29.06.2019, 22:37
Оценка:  -5
haarp
РФ не вернули в ПАСЕ , перед этим ее лишили права голоса , но не запрещали участвовать в работе, она отказалась платить взносы . Если бы ее выгнали из ПАСЕ то и взносы бы никто не просил.. Климкин идиот и БМ тоже - пишите как есть а не сказки.
Boxerogos    29.06.2019, 22:37
Оценка:  -3
Boxerogos
"Измена Европы нам всем болит"?Клим,а кому это"вам"?Кучке упоротых бандерлогов,которых не мешало бы согнать в одну кучу и хорошенько обработать из КПВТ калибром 14,5 мм.А затем всю эту биомассу отвезти свиньям на корм.Вы твари не заслуживаете того чтобы жить.
Дитер_и_БзДитер    29.06.2019, 23:09
Оценка:  +3
Дитер_и_БзДитер
утибозизьмой, руззке нацист возбудился ))))
Boxerogos    29.06.2019, 22:27
Оценка:  -2
Boxerogos
Такие упоротые дауны с говном вместо мозга как Клим Чугунок сами являются главной угрозой для Украины.
Letohradek    29.06.2019, 22:23
Оценка:  -1
Letohradek
Те, кто голосовали за охрыпшую крысу, вы хоть сейчас понимаете, что вы натворили?
Boxerogos    29.06.2019, 22:30
Оценка:  -3
Boxerogos
Старушка Виллетта,посмотри на Ютубе видео с названием:"Пленные и мёртвые украинские каратели в селе Красный партизан".А потом поскачи немного,хлебни глодопойла и ложись спать.Проснёшься и будет Пэрэмога!)))))))))))))
Джо-кер    29.06.2019, 22:30
Оценка:  +4
Джо-кер
В массе своей это народец недалекий, шкурными интересами озабочен, выпить, пожрать и посрать. Как хомяки, в свою нору носят, себя берегут. Халявщики, тарифоборцы, абы их не трогали.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь