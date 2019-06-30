ЦИК зарегистрировала кандидатов партии Саакашвили

На досрочных выборах в Верховную Раду зарегистрированы 88 кандидатов по списку Руха новых сил.

Кандидатов от партии Михаила Саакашвили зарегистрировали на выборах

Центральная избирательная комиссия приняла решение о регистрации кандидатов от партии Рух новых сил Михаила Саакашвили на внеочередных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля. Об этом 29 июня сообщила пресс-служба ЦИК в Facebook.

В ЦИК уточнили, что по партийному списку Руха новых сил зарегистрировали 88 кандидатов в народные депутаты и девять кандидатов в мажоритарных округах.

Отмечается, что таким образом комиссия выполнила решение Верховного суда от 29 июня, который отклонил ее апелляцию по отказу партии Саакашвили в регистрации на выборах.

ЦИК рассмотрела соответствующие документы, приняла во внимание протокол внеочередного съезда Руха новых сил от 10 июня 2019 года, предоставленный партией во исполнение постановления Верховного суда как исправленный.

Также ЦИК зарегистрировала представителем партии Саакашвили в комиссии с правом совещательного голоса адвоката Павла Богомазова.

Напомним, 23 июня Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатам от партии Рух новых сил.

Шестой апелляционный административный суд 25 июня удовлетворил иск политсилы на решение ЦИК об отказе в регистрации.

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