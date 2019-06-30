Сутки на Донбассе: 31 обстрел, двое раненых

С начала текущих суток сепаратисты один раз обстреляли позиции Объединенных сил, сообщили в штабе.

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За минувшие сутки сепаратисты 31 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе – ранения получили двое украинских военных.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба Операции объединенных сил утром в воскресенье, 30 июня.

Отмечается, что 15 раз применялись запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, а также гранатометы различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы велись вблизи н.п. Гранитное, Опытное, Пески, Водяное, Авдеевка, Верхньоторецьке, Красногоровка, Талаковка, Каменка, Павлополь, Широкино, Лебединское; Луганское, Майорское, Новолуганское, Зайцевое, Зализное.

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"В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, еще один боевую травму. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ с вооружения, что не противоречит минским договоренностям", - отметили в ООС.

Напомним, за предыдущие сутки подразделения сепаратистов 32 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.

Как сообщалось 26 июня, Зеленский взял под личный контроль смерти военных при загадочных обстоятельствах.