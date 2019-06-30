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Сутки на Донбассе: 31 обстрел, двое раненых

Комментариев: 3
С начала текущих суток сепаратисты один раз обстреляли позиции Объединенных сил, сообщили в штабе.
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
Прес-центр штаба ООС / Facebook

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За минувшие сутки сепаратисты 31 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе – ранения получили двое украинских военных.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба Операции объединенных сил утром в воскресенье, 30 июня.

Отмечается, что 15 раз применялись запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, а также гранатометы различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы велись вблизи н.п. Гранитное, Опытное, Пески, Водяное, Авдеевка, Верхньоторецьке, Красногоровка, Талаковка, Каменка, Павлополь, Широкино, Лебединское; Луганское, Майорское, Новолуганское, Зайцевое, Зализное.

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"В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, еще один боевую травму. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ с вооружения, что не противоречит минским договоренностям", - отметили в ООС.

Напомним, за предыдущие сутки подразделения сепаратистов 32 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.

Как сообщалось 26 июня, Зеленский взял под личный контроль смерти военных при загадочных обстоятельствах.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Донбасс, обстрел, ранение, сепаратисты, ООС
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Комментариев (3)
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Мыкола    30.06.2019, 08:59
Оценка:  +1
Мыкола
Даже наши военнопленные, которых вернули, показали, что на Донбассе нет российских войск. ВСУ воюет с ополченцами! Только наши "честные" олигархические СМИ лепят нам образ врага из жителей Донбасса ! Избрали нового президента, но политика у него сплошь кнурячья, вроде как хряк и остался презом
Eyyafyallayekyul    30.06.2019, 09:12
Оценка:  0
Eyyafyallayekyul
Властям нужно оправдывать применение ВСУ в этом гражданском конфликте. Если они признают, что воюют с гражданами Украины, то многих нужно отдавать под суд и трибунал. Они до последнего будут твердить, что воюют с армией РФ.
Ira0965    30.06.2019, 08:50
Оценка:  -1
Ira0965
пукинососы пядарастические!
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