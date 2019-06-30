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ОБСЕ потеряла беспилотник на Донбассе

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В миссии сообщили, что пока делать выводы о причинах инцидента рано. СММ принимает меры для установления местоположения своего дрона.
СММ принимает меры для установления местоположения своего БПЛА
СММ принимает меры для установления местоположения своего БПЛА
ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ сообщает о потере беспилотника дальнего радиуса действия на неподконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области вблизи линии соприкосновения.

"Вечером 27 июня, пролетая в районе н. п. Заиченко (неподконтрольный правительству, 93 км к югу от Донецка), беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ дальнего радиуса действия начал быстро терять мощность и высоту (после того как температура двигателя летательного аппарата достигла высокого значения) ", - сказано в отчете СММ.

При попытке осуществить контролируемое приземление БПЛА за пределами жилых районов, в 23.22 команда Миссии потеряла связь с летательным аппаратом.

По мнению специалистов СММ, БПЛА исчез вскоре после 23.22 в районе к югу от р. п. Верхнешироковское примерно в 2 км к востоку от линии соприкосновения. В миссии добавили, что пока делать выводы о причинах инцидента рано. СММ принимает меры для установления местоположения своего БПЛА.

Ранее сообщалось, что члены мониторинговой миссии ОБСЕ в неподконтрольных Украине районах Луганской области обнаружили 30 реактивных систем залпового огня Град, которые были размещены с нарушением линий отвода. 

 

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Теги: донбасс, ОБСЕ, беспилотник, Миссия ОБСЕ на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Eyyafyallayekyul    30.06.2019, 10:01
Оценка:  +1
Eyyafyallayekyul
Нexyй шастать....
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