Под Николаевом с разницей в полчаса загорелись сразу два поля с пшеницей

Горело порядка 14 гектаров.

Два пшеничных поля были уничтожены огнем dsns.gov.ua

В Николаевской области вчера вечером возникло сразу два пожара пшеницы на корню с разницей в полчаса.

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Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

“29 июня в 16 час. 42 мин. вблизи с. Таборовка Вознесенского района на поле ООО “Дружба“ (общая площадь 59 га) возник пожар пшеницы на корню“, - говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что уже в 17 час. 45 мин. пожар был ликвидирован на площади 23 га. К тушению привлекалось 9 чел. и 3 ед. техники, из них от ГСЧС 8 чел. и 2 ед. техники.

Второй пожар произошел примерно через полчаса после первой

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“29 июня в 17 час. 11 мин. вблизи с. Пески Баштанского района на поле ООО “Головченко“ (общая площадь 40 га) возник пожар пшеницы на корню“, - сообщили спасатели.

Спустя почти полтора часа, в 18 час. 30 мин. пожар был ликвидирован на площади всего 14 га. К тушению привлекалось 11 чел. и 5 ед. техники, из них от ГСЧС 6 чел. и 1 ед. техники.

Жертв и пострадавших в обоих пожарах нет. Добавляется, что пока причины пожара устанавливаются.

Как сообщалось 27 июня, неизвестные подожгли сквер Героев Небесной Сотни возле Одесской ОГА.