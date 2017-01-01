В Госслужбе занятости назвали самые востребованные профессии в Украине

В разрезе профессий наибольший спрос наблюдается на квалифицированных рабочих.

Читай также: Как помочь своему ребенку правильно выбрать профессию

Наибольшим спросом в Украине наблюдается на квалифицированных рабочих и работников сферы услуг.

Об этом сообщили в Государственной службе занятости в ответ на информационный запрос УНН.

Так, по данным Госслужбы занятости в разрезе профессий наибольший спрос наблюдается на квалифицированных рабочих: водителей, трактористов, швей, слесарей, электромонтеров, электрогазосварщиков, монтеров пути, токарей, рабочих по комплексному обслуживанию, художников, каменщиков, озеленителей и столяров.

Кроме того, востребованы работники сферы услуг — продавцы, повара, охранники, официанты, младшие медицинские сестры, пекари, бармены, помощники воспитателя, горничные, кондукторы общественного транспорта, парикмахеры, социальные работники.

Читай также: Нано-врачи и робототехники: Центр занятости назвал профессии будущего

Стабильно высоким остается спрос на профессионалов и специалистов с опытом работы — бухгалтеров, врачей, учителей, специалистов государственной службы, экономистов, инженеров различных отраслей, фармацевтов, а также провизоров.

В Госслужбе занятости сообщили, что среди простых профессий наиболее востребованы — подсобные рабочие, грузчики, уборщики, дворники, сторожа, кухонные рабочие, укладчики-упаковщики и кладовщики.

Напомним, в феврале 2019 также сообщались самые востребованные профессии в Украине согласно статистическим данным Государственной службы занятости.

10 июня обнародованы 7 главных изменений проекта нового трудового кодекса.