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Филарет заявил, что Епифаний - незаконный сын покойного митрополита Чокалюка

Комментариев: 16
Филарет утверждает, что Епифанием и Порошенко была договоренность, которую они нарушили.
Филарет сам рекомендовал Епифания Порошенко
Филарет сам рекомендовал Епифания Порошенко
facebook.com/PatriarchPhilaret

Патриарх Православной Церкви Украины Филарет заявил, что митрополит Епифаний, с которым он конфликтует, это незаконный сын покойного митрополита Даниила Чокалюка.

Об этом Филарет сказал в интервью Comments.ua.

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"Ко мне он никакого отношения не имеет. Он является родственником покойного Митрополита Даниила Чокалюка. Епифаний является незаконным сыном Даниила и воспитан Епифаний был в семье Чокалюков. Доказательства этому уже есть. Ранее были слухи, а теперь мы имеем доказательства, что это незаконный сын Митрополита Даниила" - сказал Филарет, отвечая на вопрос о том, связывают ли родственные связи его и Епифания.

Также он пояснил, как пал выбор на Епифания в качестве главы ПЦУ.

"Никто его не навязывал, я его предложил президенту, когда шла подготовка к объединительному Собору 15 декабря 2018 года. Но было условие, что Епифаний станет предстоятелем, а фактически руководить церковью в Украине будет Патриарх Филарет. А митрополит Епифаний будет представлять украинскую церковь извне - в православном мире. Это была моя договоренность с президентом и с Епифанием. Мы не подписывали никакого соглашения, верили на слово, но оказалось, что на слово верить нельзя", - сказал почетный патриарх Православной Церкви Украины.

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Архиерей Украинской Православной Церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) митрополит Ровенский и Острожский Даниил (Чокалюк) умер в 2005 году, на 47-м году жизни. Он был одним из ближайших сотрудников Патриарха Филарета и самым молодым митрополитом УПЦ КП.

Как сообщалось, синод ПЦУ лишил Филарета канонических прав. Епифанию передадут в подчинение все приходы и монастыри УПЦ в Киеве.

Предстоятель Православной церкви Украины (в каноническом единстве со Вселенским патрирхатом, ПЦУ), митрополит Киевский и всея Украины Епифаний отрицает межличностный конфликт с почетным патриархом ПЦУ Филаретом и констатирует его конфликт со всей поместной церковью.

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Теги: Филарет, Епифаний, УПЦ, церковь, ПЦУ
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Комментариев (16)
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Meritus    30.06.2019, 18:18
Оценка:  0
Meritus
Ну і що?
ИИИИИИИИИИ    30.06.2019, 17:40
Оценка:  +2
ИИИИИИИИИИ
Всю жизнь распинался перед властью - сначала советской, теперь украинской, а теперь дали мокрой тряпкой по мордасам и выгнали). Да ещё всё, что наворовал непосильным трудом, отобрали.У самого-то 3-е детей внебрачных, помолчал бы уже.
krolikoff_net    30.06.2019, 16:00
Оценка:  +1
krolikoff_net
Как то мелко. Кто знает того Чекалюка. Надо было как то масштаднее , типа незаконный сын Хулио Иглесиаса например, или Папы римского.
hooting_owls    30.06.2019, 17:39
Оценка:  -1
hooting_owls
Та ты подожди, это еще только начало... Когда термос надо поделить или должностями пахнет, так в КП или ПЦУ нужную инфу подтянут. Скоро заявят, что оба дедушки Епифания служили в СС, а мама Филарета медсестрой работала в немецком военном госпитале.))
Рондол    30.06.2019, 15:43
Оценка:  0
Рондол
У этого Даниила Чокалюка целибат и монашество было, а на деле левые дети от непонятно кого митрополитами становятся и прутся же какие-то идиоты к этим термосам молиться
colavova    30.06.2019, 16:43
Оценка:  -1
colavova
от Чокалюка блудливая Кирюша понесла...
haarp    30.06.2019, 15:04
Оценка:  +3
haarp
а что Филарет не рассказал про своих 2-х детей?
РухНС    30.06.2019, 14:25
Оценка:  -6
РухНС
Кто же с вором (порохом) договаривается.....доверился Иуде (потроху
colavova    30.06.2019, 16:44
Оценка:  -1
colavova
лучше с пуйлом и сразу в рай
ВладиславII    30.06.2019, 14:21
Оценка:  -2
ВладиславII
Санта-Барбара...
Entente    30.06.2019, 12:35
Оценка:  +2
Entente
Раскольник Филарет получил то, что заслуживает. Еще матушка Алипия хрястнув его палкой по спине сказала: "Славен, славен, а мужиком и помрешь". Быть по тому.
german-n    30.06.2019, 12:28
Оценка:  +7
german-n
Филарет забыл сказку о "Золотой рыбке".) Захотел стать "владычецей морскою"? А на выходе- разбитое корыто! И какие договоренности о церковных должностях могут быть между "главой" церкви УПЦ КП и светским президентом? И почему когда "делили" должности Филарета не интересовало происхождение Епифания?)
Next-Step    30.06.2019, 12:08
Оценка:  +2
Next-Step
"31 И сказал Господь: Симон! Симон! се, сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу,
(Лук.22:31)"

Зрозу міло звідки ваші конфлікти? Ото об'єднуйтесь, а не конфліктуйте.
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