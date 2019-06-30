Под Херсоном 9-летняя девочка совершила самоубийство

Девочка заперлась в ванной и покончила с собой.

Под Херсоном 9-летняя девочка совершила жуткое самоубийство.

Об этом сообщил первый заместитель министра МВД Украины Вячеслав Аброськин в Facebook.

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"Вчера вечером (29 июня, - прим. ред.) в Херсонской области девятилетняя девочка пошла в ванную комнату, мать через некоторое время обратила внимание, что дочь закрылась и не получается, позвала мужа, они взломали дверь и увидели свою дочь, повешенной на ручке двери", - написал Аброськин.

Первый заместитель министра МВД прокомментировал трагедию Скриншот

Как сообщалось 18 марта, под Одессой в квартире повесился 8-летний мальчик.