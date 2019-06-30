Под Херсоном 9-летняя девочка совершила самоубийство
Девочка заперлась в ванной и покончила с собой.
Под Херсоном 9-летняя девочка совершила жуткое самоубийство.
Об этом сообщил первый заместитель министра МВД Украины Вячеслав Аброськин в Facebook.
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"Вчера вечером (29 июня, - прим. ред.) в Херсонской области девятилетняя девочка пошла в ванную комнату, мать через некоторое время обратила внимание, что дочь закрылась и не получается, позвала мужа, они взломали дверь и увидели свою дочь, повешенной на ручке двери", - написал Аброськин.
Как сообщалось 18 марта, под Одессой в квартире повесился 8-летний мальчик.
Повеситься на ручке двери - это непростая задача, нужно напрочь подавить базовый инстинкт самосохранения. Это что же такого нужно сделать с ребенком, что так довести? Методично издеваться? Насиловать? Запугивать? Ну не может 9-летний ребенок просто "устать" от жизни...
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