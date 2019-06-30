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Под Херсоном 9-летняя девочка совершила самоубийство

Комментариев: 6
Девочка заперлась в ванной и покончила с собой.
Мотивы суицида не известны
Мотивы суицида не известны
1ul.ru

Под Херсоном 9-летняя девочка совершила жуткое самоубийство.

Об этом сообщил первый заместитель министра МВД Украины Вячеслав Аброськин в Facebook.

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"Вчера вечером (29 июня, - прим. ред.) в Херсонской области девятилетняя девочка пошла в ванную комнату, мать через некоторое время обратила внимание, что дочь закрылась и не получается, позвала мужа, они взломали дверь и увидели свою дочь, повешенной на ручке двери", - написал Аброськин.

Первый заместитель министра МВД прокомментировал трагедию
Первый заместитель министра МВД прокомментировал трагедию
Скриншот

Как сообщалось 18 марта, под Одессой в квартире повесился 8-летний мальчик.

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Теги: самоубийство, девочка, Херсонская область
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Комментариев (6)
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Meritus    30.06.2019, 18:17
Оценка:  0
Meritus
Знову, щось подібне до "голубого дельфіна" з'явилося. Батьки, будьте уважні.
Via_dolorosa    30.06.2019, 15:50
Оценка:  +2
Via_dolorosa
Смартфоны и дети не совместимы; толку от этих игрушек ноль одна только зависимость и малоподвижность. Раньше детям телевизор запрещали много смотреть т.к. это на психику неокрепшую давит, а сейчас они неделями зависают в этих экранах смотря всё что захотят. Начинается естеств. отбор и слабые умирают
VikaGraum    30.06.2019, 15:07
Оценка:  +4
VikaGraum
Капец какой-то(((
Повеситься на ручке двери - это непростая задача, нужно напрочь подавить базовый инстинкт самосохранения. Это что же такого нужно сделать с ребенком, что так довести? Методично издеваться? Насиловать? Запугивать? Ну не может 9-летний ребенок просто "устать" от жизни...
VikaGraum    30.06.2019, 15:12
Оценка:  +4
VikaGraum
Хотя...Сейчас у детей рано развиваются зависимости. Прежде всего от компьютерных/телефонных игр. Не помню уже где, но 6-летный мальчик после запрета играть на компе всадил нож в живот отцу. Гаджеты дают слишком большую психонагрузку на еще неокрепшее сознание, дети становятся неадекватными.
(версия)
SEMPENTY    30.06.2019, 15:06
Оценка:  0
SEMPENTY
Это вообще уже ни в какие ворота... И это мы лезем в Европу?
Шкиряк_и_Зорян    30.06.2019, 14:51
Оценка:  +3
Шкиряк_и_Зорян
В девять лет??? Эта страна сошла с ума!
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