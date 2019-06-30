В Харькове вновь напали на приемную партии Бойко

Это уже второй подобный случай за неделю.

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В воскресенье, 30 июня, утром общественную приемную народного депутата Юрия Бойко и партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Харькове облили красной краской.

Об этом сообщил пресс-отдел Нацполиции Харьковской области.

"Согласно заявлению руководителя приемной, неизвестные лица облили красной краской фасад, двери и окна помещения", - говорится в сообщени.

Информация об инциденте поступила в службу "102" в воскресенье, 30 июня, в 09.30.

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"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции. Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений граждан. Проверка продолжается ", - отметили в полиции.

Фото приемной выложил в Facebook экс-депутат Харьковского горсовета Андрей Лесик, уточнив, что это уже второй подобный случай за неделю.

"На офис "Оппозиционного платформы - за жизнь" в Харькове снова напали. Мы даже не успеваем ликвидировать последствия прошлого погрома ", - написал Лесик.

Как сообщалось 27 июня, в Харькове забросали зеленкой приемную Бойко.