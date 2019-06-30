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В Харькове вновь напали на приемную партии Бойко

Комментариев: 13
Это уже второй подобный случай за неделю.
Фасад здания теперь облили красной краской
Фасад здания теперь облили красной краской
Андрей Лесик/facebook

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В воскресенье, 30 июня, утром общественную приемную народного депутата Юрия Бойко и партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Харькове облили красной краской.

Об этом сообщил пресс-отдел Нацполиции Харьковской области.

"Согласно заявлению руководителя приемной, неизвестные лица облили красной краской фасад, двери и окна помещения", - говорится в сообщени.

Информация об инциденте поступила в службу "102" в воскресенье, 30 июня, в 09.30.

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"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции. Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений граждан. Проверка продолжается ", - отметили в полиции.

Фото приемной выложил в Facebook экс-депутат Харьковского горсовета Андрей Лесик, уточнив, что это уже второй подобный случай за неделю.

"На офис "Оппозиционного платформы - за жизнь" в Харькове снова напали. Мы даже не успеваем ликвидировать последствия прошлого погрома ", - написал Лесик.

Как сообщалось 27 июня, в Харькове забросали зеленкой приемную Бойко.

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Теги: Оппозиционная платформа, Харьков, приемная, титушки
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Комментариев (13)
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Котофунтик    30.06.2019, 16:59
Оценка:  -1
Котофунтик
Канкуренты?))
stavi    30.06.2019, 13:47
Оценка:  +3
stavi
Каструвати таких покидьків потрібно, щоб не плодилися і не забруднювали населення України.
BROKER666    30.06.2019, 13:35
Оценка:  -5
BROKER666
та взорвать их нахрен
Vasya_iz_Ivanovo    30.06.2019, 13:56
Оценка:  +4
Vasya_iz_Ivanovo
А как же закон, демократия, цивилизованность?
farfalle    30.06.2019, 14:40
Оценка:  +4
farfalle
Ты о чем?? Кастрюлям это неведомо
colavova    30.06.2019, 16:50
Оценка:  -2
colavova
рязанского сахарку завести
Мухоморище    30.06.2019, 13:27
Оценка:  -2
Мухоморище
Не любят харьковчане рыго-аналов.
colavova    30.06.2019, 16:51
Оценка:  -2
colavova
то ж руцький город
Krotol2    30.06.2019, 13:25
Оценка:  -1
Krotol2
Значит Бойко все правильно делает.Из такой рекламмы его авторитет растет
colavova    30.06.2019, 16:52
Оценка:  -2
colavova
под забором бурьян растёт высокий
Eyyafyallayekyul    30.06.2019, 12:56
Оценка:  -1
Eyyafyallayekyul
В Харькове некому угомонить майдавонь?
Via_dolorosa    30.06.2019, 13:28
Оценка:  0
Via_dolorosa
они не хотят стать ещё одной ДНР и потом по подвалам сидеть и за едой ездить к украинцам т.к. некогда благополучный край рф превратила в Сомали.
Мухоморище    30.06.2019, 13:29
Оценка:  -1
Мухоморище
Дык,тебя ждут.Давай,быстрее.Только лапти не сотри))
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