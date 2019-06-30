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Сепаратисты отвели войска возле Станицы Луганской

Комментариев: 6
Соответствующее заявление сделал Леонид Кучма.
СММ ОБСЕ в ближайшее время подтвердит разведение сторон в Станице Луганской
СММ ОБСЕ в ближайшее время подтвердит разведение сторон в Станице Луганской
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Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в ближайшее время проведет верификацию отвода военных из района "Станица Луганская" с обеих сторон и представит окончательное заключение.

Об этом сообщил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кучма агентству Интерфакс-Украина в воскресенье, 30 июня.

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"По нашим предварительным данным, войска с российской стороны были отведены. Однако, СММ ОБСЕ должна подтвердить этот факт", - сказал он.

Напомним, 26 июня штаб Операции объединенных сил сообщил, что у КПВВ Станица Луганская состоялся первый этап отвода украинских подразделений под наблюдением ОБСЕ.

А 27 июня сообщалось, что в районе Станицы Луганской сепаратисты завершили первый этап отвода своих сил и отошли от пешеходного моста, в соответствии с мирным планом и реализацией рамочного решения Трехсторонней контактной группы от 20 сентября 2016 года.

 

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Теги: ОБСЕ, Леонид Кучма, Станица Луганская, Донбасс
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Комментариев (6)
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Alexsy    30.06.2019, 16:56
Оценка:  -1
Alexsy
Петя уже обхезался?
Alexsy    30.06.2019, 16:57
Оценка:  -1
Alexsy
А то вдруг и стрелять друг в друга престанут.
VSHIVANKA    30.06.2019, 16:04
Оценка:  0
VSHIVANKA
СЕПАРАТИСТЫ .....))))
УЖЕ ЛУЧШЕ ....
СКОРО И ТЕРМИН " ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА " ПОЯВИТСЯ ....)))
iseamaster    30.06.2019, 14:03
Оценка:  -6
iseamaster
Сепаратисты - это украинцы. Армия РФ отвела войска чи нi? С кем воюем?
Kostos    30.06.2019, 14:15
Оценка:  -1
Kostos
нах пошла, манdавошка мокшанская
iseamaster    30.06.2019, 14:28
Оценка:  -5
iseamaster
Угомонись, сопля. В мене питання....
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