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На Волыни и Буковине пограничники пресекли попытки контрабанды сигарет

Комментариев: 1
Преступники пытались незаконно доставить грузы в Польшу и Румынию.
На Волыни и Буковине пограничники пресекли попытки контрабанды сигарет
© dpsu.gov.ua
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  • Мероприятия по установлению причастных к контрабанде лиц продолжаются
  • Мероприятия по установлению причастных к контрабанде лиц продолжаются
  • Мероприятия по установлению причастных к контрабанде лиц продолжаются
На Волыни и Буковине пограничники пресекли попытки контрабанды сигарет
Мероприятия по установлению причастных к контрабанде лиц продолжаются
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На Волыни и Буковине пограничники пресекли попытки незаконно переместить сигареты через границу.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Пограничный наряд от отделения "Морозовичи", что в Иваничевском районе Волынской области, во время несения службы заметил, как группа лиц с пакетами двигалась в направлении украинского-польской границы. Чтобы пресечь правонарушение, пограничники Львовского отряда осуществили предупредительный выстрел, после которого нарушители прибегли к бегству в тыл Украины, оставив пакеты и специально изготовленные лавочки для преодоления контрольно-следовой полосы.

Проверив местность у границы, правоохранители обнаружили 11 ящиков с 5 500 пачками сигарет, которые контрабандисты пытались переправить через границу в соседнюю Польшу.

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Другую попытку незаконно переместить сигареты через границу предотвратили правоохранители на Буковине. Пограничники Черновицкого отряда и оперативно-розыскного подразделения Западного регионального управления на участке отдела "Красноильск" на расстоянии 100 метров от границы заметили группу лиц с пакетами, которые быстро приближались к границе с Румынией.

Во время задержания правонарушители оставили 6 пакетов с сигаретами возле границы и убежали на территорию Украины. 

Как сообщалось 24 июня, СБУ раскрыла масштабную схему поставок продовольствия в ОРДЛО.

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Теги: контрабанда, сигареты, ГПСУ
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Комментариев (1)
atos    30.06.2019, 15:37
Оценка:  0
atos
Стойка с автоматом, как у долбоёбов)) почему нельзя просто взять автомат за плечё и спокойно сфотографироваться ? Накyй это дешёвое позёрство, ведь ебальнuкu самых сельских селюков.
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