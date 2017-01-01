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На Закарпатье произошел взрыв газа в авто: Разрушен дом

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Вероятно взрыв мог произойти из-за утечки газа из системы ГБО автомобиля "Москвич", находившегося в гаражном помещении дома.
На Закарпатье произошел взрыв газа в авто: Разрушен дом
© zk.dsns.gov.ua
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  • Взрыв газа из системы ГБО автомобиля разрушил дом
  • Взрыв газа из системы ГБО автомобиля разрушил дом
  • Взрыв газа из системы ГБО автомобиля разрушил дом
На Закарпатье произошел взрыв газа в авто: Разрушен дом
Взрыв газа из системы ГБО автомобиля разрушил дом
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Утром 30 июня в селе Нелипино Свалявского района Закарпатской области взрыв газовоздушной смеси повредил жилой дом. Два человека травмированы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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В владельца дома диагностированы ожоговые травмы 1-3 степени тяжести на площади 35 процентов тела. В его двухлетнего внука - ушиб лобной кости и рассечение кожи над бровью. Пострадавшие каретами экстренной медицинской помощи госпитализированы в лечебное учреждение.

Спасатели провели разведку места чрезвычайного происшествия и ликвидировали незначительные очаги горения.

Как сообщалось 25 июня, в Харькове орудует банда грабителей, взрывающая по ночам банкоматы.

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Теги: Закарпатье, взрыв, газ
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