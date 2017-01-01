На Закарпатье произошел взрыв газа в авто: Разрушен дом
Вероятно взрыв мог произойти из-за утечки газа из системы ГБО автомобиля "Москвич", находившегося в гаражном помещении дома.
На Закарпатье произошел взрыв газа в авто: Разрушен дом
© zk.dsns.gov.ua
Фото 1/3
На Закарпатье произошел взрыв газа в авто: Разрушен дом
Взрыв газа из системы ГБО автомобиля разрушил дом
Показать полный текст
Реклама
Утром 30 июня в селе Нелипино Свалявского района Закарпатской области взрыв газовоздушной смеси повредил жилой дом. Два человека травмированы.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Читай также: Взрывы на военных складах в Казахстане: число погибших возросло
В владельца дома диагностированы ожоговые травмы 1-3 степени тяжести на площади 35 процентов тела. В его двухлетнего внука - ушиб лобной кости и рассечение кожи над бровью. Пострадавшие каретами экстренной медицинской помощи госпитализированы в лечебное учреждение.
Спасатели провели разведку места чрезвычайного происшествия и ликвидировали незначительные очаги горения.
Как сообщалось 25 июня, в Харькове орудует банда грабителей, взрывающая по ночам банкоматы.