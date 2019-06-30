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Позиции ВСУ обстреляли из минометов

Комментариев: 1
Украинские военные трижды открывали огонь в ответ, чтобы заставить противника прекратить обстрелы.
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
Прес-центр штаба ООС / Facebook

С начала текущих суток в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты осуществили девять обстрелов украинских позиций, применяя минометы запрещенных калибров. Как сообщили в пресс-центре Министерства обороны, по состоянию на 12:00 в воскресенье, 30 июня, сепаратисты выпустили 38 мин 120-го калибра и 7 мин калибра 82 мм.

"Под вражеский огонь ночью и утром попадали позиции подразделений Объединенных сил у н.п. Луганское и Новолуганское, а также Марьинка, Лебединское, Широкино, Опытное и Павлополь", - сообщили в Министерстве обороны.

Украинские военные трижды открывали огонь в ответ, чтобы заставить противника прекратить обстрелы. При этом украинские защитники не применяли запрещенное оружие, придерживаясь взятых обязательств, добавили в ведомстве.

"По состоянию на данный момент ситуация остается полностью контролируемой подразделениями из состава Объединенных сил. Боевых потерь в рядах украинских войск с начала этих суток нет", - заявили в Министерстве обороны.

Напомним, за минувшие сутки сепаратисты 31 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе – ранения получили двое украинских военных.

 

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Теги: донбасс, обстрел, ситуация на востоке Украины, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ANDREICH    30.06.2019, 15:29
Оценка:  -2
ANDREICH
насип в всрану диру вільхою тай вбийте сепарів в гавнорісії ворожій
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