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Чемодан с телом ребенка найден в Черновцах: Названа вероятная причина смерти

Комментариев: 3
Экспертиза не нашла на теле ребенка следов насильственной смерти.
Чемодан с телом трехлетнего ребенка нашли на окраине Черновцов
Чемодан с телом трехлетнего ребенка нашли на окраине Черновцов
facebook.com/policebukovyna

Причиной смерти маленького мальчика, тело которого нашли в чемодане под стенами недостроенного гипермаркета на окраине города Черновцы, мог стать приступ астмы.

Об этом рассказал начальник Черновицкого областного бюро судмедэкспертизы Виктор Бачинский, передает ТСН.

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По словам специалиста, экспертиза показала, что ребенок болел астмой, следов насильственной смерти обнаружено не было.

"Ескпертиза показала, что мальчик болел бронхиальной астмой. Легкие были, как у взрослого нездорового ребенка. Поэтому, возможно, причиной смерти могло стать неоказание помощи при приступе астмы ", - сказал Бачинский.

Как сообщалось 28 июня, на окраине Черновцов люди нашли чемодан с телом трехлетнего ребенка.

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Теги: чемодан, ребенок, смерть, Черновцы
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Комментариев (3)
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Котофунтик    30.06.2019, 16:58
Оценка:  +1
Котофунтик
А похоронить родичи не пробовали?!!!Выбросили как бездомную собаку!!По ночам малыш не снится?!!!
atos    30.06.2019, 15:51
Оценка:  0
atos
Клоуны в черных робах, настолько тупы, что придумывают новые и новые названия, как можно такое написать "Вероятная причина" блять долбоёбы, а что есть ещё не вероятная?))
alex_br    30.06.2019, 16:50
Оценка:  -2
alex_br
Да, у школьников каникулы, кроме инструкции к танчикам ничего и не читали
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