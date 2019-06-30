Чемодан с телом ребенка найден в Черновцах: Названа вероятная причина смерти

Экспертиза не нашла на теле ребенка следов насильственной смерти.

Чемодан с телом трехлетнего ребенка нашли на окраине Черновцов facebook.com/policebukovyna

Причиной смерти маленького мальчика, тело которого нашли в чемодане под стенами недостроенного гипермаркета на окраине города Черновцы, мог стать приступ астмы.

Об этом рассказал начальник Черновицкого областного бюро судмедэкспертизы Виктор Бачинский, передает ТСН.

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По словам специалиста, экспертиза показала, что ребенок болел астмой, следов насильственной смерти обнаружено не было.

"Ескпертиза показала, что мальчик болел бронхиальной астмой. Легкие были, как у взрослого нездорового ребенка. Поэтому, возможно, причиной смерти могло стать неоказание помощи при приступе астмы ", - сказал Бачинский.

Как сообщалось 28 июня, на окраине Черновцов люди нашли чемодан с телом трехлетнего ребенка.