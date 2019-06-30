Израненную лошадь заставляют катать туристов в одесской Аркадии
В Одессе зоозащитники зафиксировали очередной факт жестокого обращения с животными.
Об этом сообщает Думская.
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Так, отдыхающим в Аркадии предлагают сфотографироваться и прокатиться на раненой лошади.
“Прямо сейчас в Аркадии происходит издевательство над лошадьми. Одно из животных несколько дней «работает» с кровотечением задних копыт, другая явно недоедает. Услуги оказывают несовершеннолетние люди, которые плохо знают законодательство, и требуют с людей деньги за фотофиксацию“,- написал лидер организации “Уличный фронт“ Демьян Ганул на своей странице в Фейсбуке и прикрепил соответствующее видео.
Активист написал заявление в полицию по данному факту.
Как сообщалось 25 апреля, в Днепропетровской области 200 лошадей могут умереть из-за голода.