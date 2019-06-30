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Израненную лошадь заставляют катать туристов в одесской Аркадии

Комментариев: 3
У владельцев животных нет разрешительных и ветеринарных документов.
Раненые лошади стоят возле клуба "Ибица"
Раненые лошади стоят возле клуба "Ибица"
скрин видео

В Одессе зоозащитники зафиксировали очередной факт жестокого обращения с животными.

Об этом сообщает Думская.

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Так, отдыхающим в Аркадии предлагают сфотографироваться и прокатиться на раненой лошади. 

“Прямо сейчас в Аркадии происходит издевательство над лошадьми. Одно из животных несколько дней «работает» с кровотечением задних копыт, другая явно недоедает. Услуги оказывают несовершеннолетние люди, которые плохо знают законодательство, и требуют с людей деньги за фотофиксацию“,- написал лидер организации “Уличный фронт“ Демьян Ганул на своей странице в Фейсбуке и прикрепил соответствующее видео.

Активист написал заявление в полицию по данному факту.

Как сообщалось 25 апреля, в Днепропетровской области 200 лошадей могут умереть из-за голода.

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Теги: животные, Одесса, лошадь
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Комментариев (3)
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Meritus    30.06.2019, 18:12
Оценка:  0
Meritus
Я б не став фотографуватися, бачачи таку ситуацію з тваринами. А у "жемчужені у моря" як?
Alcoolique    30.06.2019, 16:54
Оценка:  +1
Alcoolique
петушары е-аные
Мамай1648    30.06.2019, 16:44
Оценка:  +2
Мамай1648
А вы думали, что содержатели животных это люди их искренне любящие? За любым зоозащитником стоит сугубо человеческий интерес. В данном случае экономический.
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