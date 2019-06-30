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Меньше половины украинцев уверены в завтрашнем дне

Комментариев: 9
Чаще всего уверенность в завтрашнем дне склонны демонстрировать молодежь, а также лица с высоким уровнем образования.
Украинцы рассказали, что думают о своем будущем
Украинцы рассказали, что думают о своем будущем
 
У 58% взрослых украинцев отсутствует уверенность в завтрашнем дне, а присутствует у относительного меньшинства 42%, свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.
 
Как отмечают социологи, чаще всего уверенность в завтрашнем дне склонны демонстрировать молодежь, а также лица с высоким уровнем образования. Реже всего такую уверенность проявляют лица пенсионного возраста, и те, кто имеет сравнительно невысокий образовательный уровень.
 
Опрос проводился в период с 21 по 30 мая 2019 года среди 1998 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,2%.
 
Также по данным опроса компании Research & Branding Group, в мае 2019 года были удовлетворены своей нынешней жизнью 39% украинцев, в то время как 55% респондентов жизнь не удовлетворяла.
 
Напомним, что более половины украинцев поддерживают вступление в ЕС.
 
 
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Теги: соцопросы, будущее, соцопрос, Будущее Украины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
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Alexsy    30.06.2019, 18:02
Оценка:  +1
Alexsy
А можно верить в будущее,? если у большинства петиной команды дети имеют не Украинское гражданство! Они верили?
Alexsy    30.06.2019, 18:04
Оценка:  +1
Alexsy
Или только воровали?
Котофунтик    30.06.2019, 17:59
Оценка:  0
Котофунтик
Враньё.Сколько украинцев с высшим образованием потеряли работу!!!Какая такая у них уверенность?!
Котофунтик    30.06.2019, 18:00
Оценка:  0
Котофунтик
Процент неуверенных больше.
VSHIVANKA    30.06.2019, 17:11
Оценка:  +1
VSHIVANKA
ЩЕНЕВМЕРЛОВКА И ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ , ПОНЯТИЯ НЕСОВМЕСТИМЫЕ ....)))
VikaGraum    30.06.2019, 16:45
Оценка:  +4
VikaGraum
Вспомнилась шутка из 90-х:

- Вы уверены в завтрашнем дне?
- Конечно! Куда ж оно денется, я уже почти год как на дне.
Alexsy    30.06.2019, 16:35
Оценка:  +4
Alexsy
За последние пять лет население Украины катострафически обеднело.! Зарплаты в уе упали в 3-5 раз! Зато тарифы выросли к Европейским! Какая уверенность может быть после мудана 2013-14года.? Когда дебилы посшли скакать за печенюшки.
Coюзник    30.06.2019, 16:54
Оценка:  -4
Coюзник
Тебе из-за поребрика виднее. Лучше посмотри как в Иркутской области река сносит картонные лачуги "богатых " россиян
Coюзник    30.06.2019, 16:18
Оценка:  -5
Coюзник
Это кампания которая работала на Януковича ... она не может показывать другие цифры
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