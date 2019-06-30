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В Кривом Роге аттракцион-батут с детьми сдуло ветром

Комментариев: 1
Травмированы 5 детей.
Сильный порыв ветра перевернул батут
Сильный порыв ветра перевернул батут
bestforfun.com.ua

В городе Кривой Рог Днепропетровской области в микрорайоне Восточный-2 семь человек, в том числе 5 детей, травмированы в результате несчастного случая на аттракционе-батуте.

Об этом Українським Новинам сообщило управление Национальной полиции в Кривом Роге.

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Сообщается, что детский надувной батут совершил переворот из-за сильного порыва ветра. В результате происшествия 2 женщины были госпитализированы во вторую городскую больницу, 5 детей получили ушибы.

Правоохранители проводят проверку.

Как сообщалось 3 мая, в Крыму ребенка унесло в открытое море на воздушном шаре.

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Теги: аттракцион, батут, несчастный случай, дети, Кривой Рог
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Комментариев (1)
Meritus    30.06.2019, 18:10
Оценка:  0
Meritus
Чого, при такому вітрі, полізли на батут?
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