В Кривом Роге аттракцион-батут с детьми сдуло ветром
Травмированы 5 детей.
В городе Кривой Рог Днепропетровской области в микрорайоне Восточный-2 семь человек, в том числе 5 детей, травмированы в результате несчастного случая на аттракционе-батуте.
Об этом Українським Новинам сообщило управление Национальной полиции в Кривом Роге.
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Сообщается, что детский надувной батут совершил переворот из-за сильного порыва ветра. В результате происшествия 2 женщины были госпитализированы во вторую городскую больницу, 5 детей получили ушибы.
Правоохранители проводят проверку.
Как сообщалось 3 мая, в Крыму ребенка унесло в открытое море на воздушном шаре.