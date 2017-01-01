Выборы в ОТГ: КИУ назвал 3 основных нарушения

В отдельных регионах замечен подвоз избирателей на участки.

Сегодня "рождаются" еще 66 громад с новыми полномочиями и возможностями facebook.com/Геннадій Зубко

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Наблюдатели Комитета избирателей Украины сообщили о новых нарушениях во время местных выборах в 66 объединенных общинах, среди которых провокации с агитматериалами, подвоз нетрезвых избирателей и проблемы в работе комиссий.

Об этом сообщает пресс-служба КИУ в Facebook.

Наблюдатели КИУ сообщают о распространении провокационных агитационных материалов в Пологовской ОТО Запорожской области.

Также наблюдатели КИУ зафиксировали наличие незаконных агитационных материалов в день голосования. В частности, это касается размещения материалов в неподходящих местах. Например, в с. Бугаевка Радивиловского района Ровенской области агитационные материалы размещены на столбах.

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В день голосования наблюдатели КИУ сообщили о подвозе избирателей на участки. Так, в с. Иваннье Дубенского района Ровенской области представитель КИУ стал свидетелем ситуации, когда один из кандидатов в депутаты подвоз на участок нескольких избирателей. Интересно, что избиратели находились в нетрезвом состоянии.

Кроме того, среди проблем в день голосования — организационные недоработки в работе комиссий. Так, в Луганской области на участках и в сельских ТИК как правило отсутствуют информационные доски. Постановления комиссий размещены в разных городах. Также отсутствуют специальные конверты для запечатывания протоколов, вместо них выданы обычные почтовые конверты.

Как сообщалось, в воскресенье, 30 июня, в 66 объединенных тергромадах впервые проходят выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.