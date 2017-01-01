Слуга народа судится с ЦИК из-за клонов
Иск подан в Шестой апелляционный админсуд, который рассмотрит его в воскресенье, 30 июня.
Читай также: ЦИК зарегистрировала кандидатов партии СаакашвилиПартия Слуга народа в судебном порядке требует от Центральной избирательной комиссии не допустить появление в бюллетенях информации о партийности кандидатов-клонов, сообщается в Telegram-канале политической силы.
Соответствующий иск подан в Шестой апелляционный админсуд, который рассмотрит его в воскресенье.
"Обязать ЦИК внести изменения в постановление от 26 июня 2019 №1345 ... и указать сведения о партийности кандидатов в нардепы, которые включены в избирательные бюллетени для голосования в одномандатных избирательных округах, путем указания сведений "беспартийный", - говорится в иске.
Читай также: Парламентские выборы проигнорировали 94% партийВ частности, речь идет о кандидатах в ОВО №206 Сергее Третьяке, №94 Николае Пидгурском, №133 - Александре Зелинском, №206 Сергее Косяне, №133 - Дмитрие Анциферове, №133 Алене Гринько, №133 Артеме Дмитруке, №199 Олеге Бойко, № 145 Олеге Петровце.
Напомним, что Центральная избирательная комиссия утвердила форму и текст избирательного бюллетеня для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе. Также ЦИК назвали точную стоимость выборов в Верховную Раду.
Выборы в Раду состоятся 21 июля.
Эта же новость на Корреспондент