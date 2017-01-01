Слуга народа судится с ЦИК из-за клонов

Иск подан в Шестой апелляционный админсуд, который рассмотрит его в воскресенье, 30 июня.

Читай также: ЦИК зарегистрировала кандидатов партии Саакашвили Партия Слуга народа в судебном порядке требует от Центральной избирательной комиссии не допустить появление в бюллетенях информации о партийности кандидатов-клонов, сообщается в Telegram-канале политической силы. Партия Слуга народа в судебном порядке требует от Центральной избирательной комиссии не допустить появление в бюллетенях информации о партийности кандидатов-клонов, сообщается в Telegram-канале политической силы.

Соответствующий иск подан в Шестой апелляционный админсуд, который рассмотрит его в воскресенье.

"Обязать ЦИК внести изменения в постановление от 26 июня 2019 №1345 ... и указать сведения о партийности кандидатов в нардепы, которые включены в избирательные бюллетени для голосования в одномандатных избирательных округах, путем указания сведений "беспартийный", - говорится в иске.

Читай также: Парламентские выборы проигнорировали 94% партий В частности, речь идет о кандидатах в ОВО №206 Сергее Третьяке, №94 Николае Пидгурском, №133 - Александре Зелинском, №206 Сергее Косяне, №133 - Дмитрие Анциферове, №133 Алене Гринько, №133 Артеме Дмитруке, №199 Олеге Бойко, № 145 Олеге Петровце. В частности, речь идет о кандидатах в ОВО №206 Сергее Третьяке, №94 Николае Пидгурском, №133 - Александре Зелинском, №206 Сергее Косяне, №133 - Дмитрие Анциферове, №133 Алене Гринько, №133 Артеме Дмитруке, №199 Олеге Бойко, № 145 Олеге Петровце.

Напомним, что Центральная избирательная комиссия утвердила форму и текст избирательного бюллетеня для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе. Также ЦИК назвали точную стоимость выборов в Верховную Раду.

Выборы в Раду состоятся 21 июля.