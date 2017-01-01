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Слуга народа судится с ЦИК из-за клонов

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Иск подан в Шестой апелляционный админсуд, который рассмотрит его в воскресенье, 30 июня.
Слуга Народа судится с ЦИК
Слуга Народа судится с ЦИК

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Партия Слуга народа в судебном порядке требует от Центральной избирательной комиссии не допустить появление в бюллетенях информации о партийности кандидатов-клонов, сообщается в Telegram-канале политической силы.
 
Соответствующий иск подан в Шестой апелляционный админсуд, который рассмотрит его в воскресенье.
 
"Обязать ЦИК внести изменения в постановление от 26 июня 2019 №1345 ... и указать сведения о партийности кандидатов в нардепы, которые включены в избирательные бюллетени для голосования в одномандатных избирательных округах, путем указания сведений "беспартийный", - говорится в иске.
 

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В частности, речь идет о кандидатах в ОВО №206 Сергее Третьяке, №94 Николае Пидгурском, №133 - Александре Зелинском, №206 Сергее Косяне, №133 - Дмитрие Анциферове, №133 Алене Гринько, №133 Артеме Дмитруке, №199 Олеге Бойко, № 145 Олеге Петровце. 
 
Напомним, что Центральная избирательная комиссия утвердила форму и текст избирательного бюллетеня для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе. Также ЦИК назвали точную стоимость выборов в Верховную Раду.
 
Выборы в Раду состоятся 21 июля.
 
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Теги: Выборы, ЦИК, досрочные выборы, Парламентские выборы 2019, Партия Слуга народа
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