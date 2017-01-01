Адвокат Сухов: Кассационный суд Украины допустил Клюева к выборам

Адвокатское объединение SK & Barristers отстояло в Кассационном административном суде при Верховном Суде право на участие в выборах Клюева Андрея Петровича.

Об этом адвокат Юрий Сухов написал на своей странице в Facebook.

По словам адвоката, Андрей Клюев сможет принять участие в избирательном процессе 21 июля.

“Решение Верховного Суда является окончательным и оно указывает, что законно, а что нет. Суд не согласился с ЦИК Украины и отменил его решение об отказе в регистрации Клюева А.П кандидатом в народные депутаты Украины от Либеральной партии Украины в одномандатном избирательном округе №46 на внеочередных выборах 21 июля 2019 года“ - заявил Сухов.