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Вакарчук допускает переход в исполнительную власть

Комментариев: 3
Если лидер партии Голос не перейдет на работу в исполнительную власть, то тогда продолжит свою гастрольную деятельность.
Лидер партии Голос Святослав Вакарчук
Лидер партии Голос Святослав Вакарчук
 
Лидер партии Голос и группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук не исключает своей работы в исполнительной власти.
 
На вопрос, действительно ли он не планирует прекращать концертную деятельность в случае прохождения "Голоса" в Верховную Раду, Вакарчук в эфире канала ICTV сказал: "Если не буду при этом в исполнительной власти. Потому что в исполнительной власти, видимо, это будет невозможно".
 
 
На уточнение, означает ли это, что он не исключает возможности своей работы в исполнительной власти, лидер Голоса ответил: "Безусловно".
 
"Если мы идем во власть, если мы идем в политику, то мы хотим брать на себя ответственность. Мы не идем в Верховную Раду для того, чтобы стоять на трибуне, произносить пустые речи, как многие политики и говорить: "Мы никакого отношения к ситуации в государстве не имеем", - отметил Вакарчук.
 
Напомним, что ранее Вакарчук назвал спонсоров своей партии.
 
Партию деньгами уже поддержали финансовый директор компании Чумак Андрей Левчук, соучредитель и генеральный директор маркетплейсу Kasta.ua Андрей Логвин, основатель и генеральный директор ИТ-компании MacPaw Александр Косован, инвестиционный банкир, специалист Dragon Capital по продаже долговых ценных бумаг Сергей Фурса, региональный президент Jacobs Douwe Egberts в странах Восточной Европы, Ближнего Востока и странах Африки Тарас Лукачук, экс-президент Киевстара, основатель сообщества талантливых математиков Kontora Pi Петр Чернышов.
 
 
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Теги: власть, Святослав Вакарчук, Партия Голос
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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VikaGraum    30.06.2019, 21:27
Оценка:  +6
VikaGraum
Что-то я не поняла: он в ВР идет, или в исполнительную власть? ВР - это Парламент, т.е. законодательная власть, а исполнительная власть - это Президент и Правительство. Или в Украине сейчас иначе..?
Люблю_Украину    30.06.2019, 23:21
Оценка:  +4
Люблю_Украину
да он не рубит нифига в политике, человек творческий, ему бы ртом песни петь, а он ту да же...даже не понимает куда) сказал Пэдро иди, он и пошел)
Евроскептик    30.06.2019, 21:20
Оценка:  +3
Евроскептик
А деньги за депутатство и привилегии намерен получать)))))
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