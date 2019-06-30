ОБСЕ подтвердила разведение в Станице Луганской

После объявления о начале процесса разведения в среду, 26 июня, украинские военные и сепаратисты в течение нескольких дней отходили от ранее занимаемых позиций.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине подтвердила разведение сил и средств в районе Станицы Луганской в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, говорится в отчете СММ ОБСЕ.

В воскресенье, 30 июня, миссия получила сообщение от незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР" о завершении разведения сил и средств в районе Станицы Луганской. Ранее СММ ОБСЕ получила подтверждение от украинской стороны.