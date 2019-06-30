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В Одессу прибывают военные самолеты НАТО

Комментариев: 17
В понедельник, 1 июля, в Украине начнутся международные военные учения Sea Breeze 2019.
Самолеты НАТО в Украине
Самолеты НАТО в Украине
Минобороны Украины
 
В Одессу прибывают военно-транспортные самолеты НАТО с личным составом, техникой и оборудованием для участия в международных военных учениях Sea Breeze, которые начнутся завтра, 1 июля 2019 года, сообщает преcс-центр Министерства обороны Украины.
 
Уже в городе американский военно-транспортный самолет C-130J Hercules и британский A400 Atlas со снаряжением и первыми участниками международных учений Sea Breeze 2019.
 
На борту британского A400 Atlas прибыл отряд морского спецназа.
 
Напомним, ранее сообщалось, что в порт Одессы направляется эсминец Военно-морских сил Соединенных Штатов USS Carney для участия в международных военных учениях Sea Breeze 2019. Эсминец может выполнять различные задачи благодаря сильному и сбалансированному вооружению.
 
 
 
 
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Теги: НАТО, самолет, истребитель, Военные учения
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (17)
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COZEL    30.06.2019, 23:49
Оценка:  -1
COZEL
ПРИБЫЛА В ОДЕССУ БАНДА С ПИНДОСТАНА, ГЛАВНЫЙ В ЭТОЙ БАНДЕ ВОЛКЕР ПИ-ДАРАС,
А СВИНОРЫЛЫЕ ТАКИЕ РАДОСТНЫЕ АЖ ЗАХЛЕБЫВАЮТ, ДРУЖБАНЫ ПРИБЫЛИ СОЮЗНИЧКИ РОДНЫЕ, С ТАКИМИ ДРУЖБАНАМИ И ВРАГОВ НЕ НАДО))))))))))))
Мухоморище    30.06.2019, 21:58
Оценка:  +5
Мухоморище
У мокшей лапотных пуканы от зависти,злобы и ревности разорвало напрочь)))).Украинцы всегда рады друзьям и союзникам.
haarp    30.06.2019, 22:00
Оценка:  -6
haarp
я пернул - какого дня вы союзники и друзья( кредиты)
haarp    30.06.2019, 22:03
Оценка:  -6
haarp
с какого дня число документ - Будапештский вы помните и это вспомните пожалуйста
haarp    30.06.2019, 22:13
Оценка:  -6
haarp
половцы , печенеги, турки , караклпаки, черные клубуки , тататары, и прочеее - пока Иперия не отбила от поляк тоже и Австрии Венгрии, Паляки
haarp    30.06.2019, 22:30
Оценка:  -7
haarp
фу вонючки - и с каких пор там стали жить украинцы если 1989 было 52% русских
colavova    30.06.2019, 23:06
Оценка:  +1
colavova
лет 5 назад от таких учений пуйло брызгал слюной по всему ООН, а сейчас тихо сглатывает)))
Da-Gabon    30.06.2019, 21:55
Оценка:  -6
Da-Gabon
Негры корью болеют?
haarp    30.06.2019, 21:58
Оценка:  -6
haarp
заразят девок и мужиков геев
colavova    30.06.2019, 23:07
Оценка:  +2
colavova
негры в рашку не поедут
haarp    30.06.2019, 21:47
Оценка:  -6
haarp
короче 20 летательных аппаратов и 30 корабликов Sea Breeze - пущай плавают поплавки
colavova    30.06.2019, 23:08
Оценка:  +1
colavova
клёв пуйлу обеспечен))
haarp    30.06.2019, 21:29
Оценка:  -6
haarp
ипать местных девок
haarp    30.06.2019, 21:29
Оценка:  -6
haarp
и мужиков
colavova    30.06.2019, 23:10
Оценка:  0
colavova
с паспортами РФ
VSHIVANKA    30.06.2019, 20:47
Оценка:  -8
VSHIVANKA
СКАЧЮТЬ УСЭ !!!
Kostos    30.06.2019, 21:11
Оценка:  +5
Kostos
э не, скачут тока манdавошки у тя на пилотке Гыгыгыгыгыгыгы
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