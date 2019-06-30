Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский пошел по стопам Порошенко, решив отказаться от мирных переговоров, – эксперт

Комментариев: 22
Зеленский пошел по стопам Порошенко, решив отказаться от мирных переговоров, – эксперт

Президент Украины Владимир Зеленский идет по стопам своего предшественника Петра Порошенко, отказываясь от прямых переговоров о мире в стране. Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Глеб Ляшенко.

«Как ни прискорбно говорить, но это факт. Зеленский повторяет милитаристскую риторику Порошенко, подобно ему ездит на передовую красоваться в каске и бронежилете не по размеру (вероятно, том же, в котором это делал Пётр Алексеевич). Зеленский всё так же тянет Украину в НАТО и всё так же отказывается напрямую говорить о мире со всеми заинтересованными сторонами», – отметил Ляшенко.

Он также напомнил, что Владимир Зеленский раскритиковал возвращение Виктором Медведчуком четырех военнопленных, хотя сам ничего не сделал в этом направлении

«Кроме того, Зеленский ничего не делает для освобождения военнопленных. А Виктор Медведчук делает, освобождает пленных и тем самым вызывает у гаранта злобу, зависть и раздражение. Представьте на минуточку счастливое лицо матери вернувшегося из плена украинского военного с одной стороны, а с другой – недовольную физиономию верховного главнокомандующего Зе. Честно говоря, противно это видеть», – заявил эксперт.

По его словам, нарушая все свои предвыборные обещания Зеленский фактически становится копией Порошенко.

«Владимир Зеленский нарушает собственные предвыборные обещания, игнорирует запросы украинского общества, которое вознесло его в президентское кресло. От Зеленского ждали мира, он обещал вернуть военнопленных, он клеймил Порошенко за то, что Пётр Алексеевич делает бизнес на войне. Теперь всем ясно, что это было предвыборной технологией, а на самом деле Зеленский стал копией Порошенко. Того самого Порошенко, которого он столь беспощадно и лицемерно критиковал», – резюмировал Глеб Ляшенко.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (22)
Отсортировать по дате Вниз
COZEL    30.06.2019, 23:58
Оценка:  -5
COZEL
ЗАКАЗУХА, МЕЛКАЯ И ПАСКУДНАЯ, ЭТО ДЛЯ СВИНОРЫЛЫХ, ПОСОСАТЬ И ПО БРЕХАТЬ, КОСТОЧКУ БРОСИЛИ))))))))
YSL    30.06.2019, 23:54
Оценка:  -1
YSL
Плохо кончишь, родной. (С)
gloomycellar    30.06.2019, 23:52
Оценка:  +3
gloomycellar
красава. мнение експерда рыганала тут только не хватало. БМ пробил очередное дно
Предаторр    30.06.2019, 23:51
Оценка:  -5
Предаторр
Блядимир Зерошенко!!!
Adekvaten    30.06.2019, 23:39
Оценка:  0
Adekvaten
Шо за гон?
medved3558    30.06.2019, 22:37
Оценка:  +2
medved3558
о каком мире может быть речь, если Парашисты скрепные не хотят мира ?
colavova    30.06.2019, 23:16
Оценка:  -1
colavova
наверное, парашютисты скрепные?
VSHIVANKA    30.06.2019, 22:27
Оценка:  -7
VSHIVANKA
О ЧЁМ СЕЙЧАС ДУМАЮТ 73 % ?
ДАДУТ ЛИ ОНИ ОБМАНУТЬ СЕБЯ ЕЩЁ РАЗ , НО УЖЕ НА ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРАХ ? )))
Kostos    30.06.2019, 23:02
Оценка:  +4
Kostos
тебя посылают НАХ
Мыкола    30.06.2019, 22:22
Оценка:  -3
Мыкола
А вы думали дружок Бени будет вам что-то другое делать ? Посмотрите его команду и кого они выдвигают в депутаты, и вам все станет ясно. Вот только народ-лох все собирается голосовать за слуг, хотя испокон так повелось, что слуги, как правило , обманывают своих господ!
Carelessangel    30.06.2019, 22:19
Оценка:  +4
Carelessangel
правильно делает ПА РА ША пусть на Х У Й идет
i-Veselchak    30.06.2019, 22:07
Оценка:  +2
i-Veselchak
А я сказал сразу,Что Зеленский не реформатор,он привык и Вашим,и нашим!)
1  2  следующая →
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь