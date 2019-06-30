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ЦИК внес партию Саакашвили в бюллетень

Комментариев: 2
Центризбирком решил не проводить новой жеребьевки. Комиссия внесла изменения в постановление от 26 июня, которым было утверждено содержание избирательного бюллетеня.
Партия Саакашвили будет в бюллетене
Партия Саакашвили будет в бюллетене
 
Центральная избирательная комиссия во время заседания, 30 июня, приняла решение о внесении партии Рух новых сил Михаила Саакашвили в избирательный бюллетень на внеочередных выборах в Раду, сообщает Гражданская сеть ОПОРА.
 
Центризбирком решил не проводить новой жеребьевки. Комиссия внесла изменения в постановление от 26 июня, которым было утверждено содержание избирательного бюллетеня.
 
Политическая партия Рух новых сил Михаила Саакашвили будет под номером 22 в избирательном бюллетене на внеочередных парламентских выборах.
 
Напомним, что Верховный суд Украины 28 июня постановил зарегистрировать кандидатов на выборах в Раду от партии Саакашвили.
 
 
 
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Теги: Саакашвили, Выборы, ЦИК, Парламентские выборы 2019
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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wr777    30.06.2019, 22:49
Оценка:  0
wr777
Смутные времена настали
eddgek    30.06.2019, 22:42
Оценка:  +1
eddgek
гамно мут.\\\///
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