ЦИК внес партию Саакашвили в бюллетень

Центризбирком решил не проводить новой жеребьевки. Комиссия внесла изменения в постановление от 26 июня, которым было утверждено содержание избирательного бюллетеня.

Партия Саакашвили будет в бюллетене

Центральная избирательная комиссия во время заседания, 30 июня, приняла решение о внесении партии Рух новых сил Михаила Саакашвили в избирательный бюллетень на внеочередных выборах в Раду, сообщает Гражданская сеть ОПОРА.

Центризбирком решил не проводить новой жеребьевки. Комиссия внесла изменения в постановление от 26 июня, которым было утверждено содержание избирательного бюллетеня.

Политическая партия Рух новых сил Михаила Саакашвили будет под номером 22 в избирательном бюллетене на внеочередных парламентских выборах.