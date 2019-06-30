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Зеленский лоббирует интересы МАУ Коломойского, уничтожая лоукостер SkyUp, – СМИ

Комментариев: 8
Зеленский лоббирует интересы МАУ Коломойского, уничтожая лоукостер SkyUp, – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский лоббирует интересы авиакомпании МАУ олигарха Игоря Коломойского и потому фактически уничтожает лоукостер SkyUp. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.

Об этом сообщает from-ua.

Напомним, ранее Барышевский районный суд приостановил лицензию компании SkyUp на перевозку пассажиров. СМИ уже писали, что к этому может быть причастен Игорь Коломойский.

По данным нашего источника, именно влияние Владимира Зеленского заставило суд принять решение о фактически уничтожении SkyUp.

«Зеленский ни в чем не может отказать Коломойскому. Потому, как только Игорь Валерьевич решил, что SkyUp «ущемляет интересы» его компании МАУ, он только моргнул – и Зеленский через доверенных людей в АП сразу же «передал привет» Барышевскому суду. Насколько я понимаю, дело этим не ограничится – Коломойский только начал входить во вкус», – сообщил источник.

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Комментариев (8)
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cjkbnth    01.07.2019, 01:15
Оценка:  +1
cjkbnth
ОП ПА у Зеленского уже есть влияние? так чего так скромно, написали бы уже что он отобрал у шестерки медведчука, пети пидрошенко все активы..., так звучало бы еще угрожающе ....))))))) и кто такие "журналистские круги", случайно не сброд "кривого"?
COZEL    30.06.2019, 23:27
Оценка:  +4
COZEL
БРЕХНЯ, У ЗЕЛЕНОГО НЕТ ВЛАСТИ, ПОКА НЕ СМЕНИТ РАДУ И НЕ ПРОТОЛКНЕТ ЧЕРЕЗ НЕЕ СВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО, А СЕЙЧАС ОН ПОЧТИ НИКТО. ПРЕССА БРЕШИТЬ, А СВИНОРЫЛЫЕ ПОДГАВКИВАЮТ)))))))
wnt    30.06.2019, 23:15
Оценка:  -2
wnt
бЗЕня)
TRIGER25    30.06.2019, 23:14
Оценка:  -4
TRIGER25
что толку ? Зебилы уже сделали свой выбор ...
G10    30.06.2019, 22:31
Оценка:  -1
G10
"источник, знакомый с ситуацией"--это баба Марфа на лавочке? или порохоботы облизывают шоколадку?
eddgek    30.06.2019, 22:40
Оценка:  -3
eddgek
а ты уже засосал, аж !икаишь!"!!!
cjkbnth    01.07.2019, 01:16
Оценка:  +1
cjkbnth
не равняй всех по себе.
sharry-sharry    30.06.2019, 22:42
Оценка:  -3
sharry-sharry
Кто бы сомневался...А Порох тут при чем?Все еще снится по ночам,я так поняла как мантру его имя на ночь и с утра ,как молитву произносишь!Все правильно,молись дальше:на смертном одре тоже Порох придет к тебе и грехи твои отпустит,аминь!
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