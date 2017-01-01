Место голосования сменили более 26 тысяч избирателей

Почти 5000 граждан Украины сменили место голосования на предстоящих парламентских выборах на Киев.



Более 26 тысяч человек изменили место голосования перед досрочными выборами Верховной Рады, свидетельствуют данные на сайте Госреестра избирателей.

Жители Донбасса традиционно составили наибольшее количество избирателей, которые будут голосовать не по месту жительства. Так, почти 6,9 тысячи жителей Донецкой области изменили место голосования и 3,7 тысячи - жители Луганской области. Почти 5 тысяч людей сменили место голосования на Киев.

Напомним, ЦИК перед парламентскими выборами изменил порядок временного изменения места голосования избирателя . Теперь ее можно осуществить не подавая документов, которые подтверждают необходимость временного изменения места голосования.





Центризбирком зарегистрировал тысячу кандидатов



Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. Как сообщалось, место голосования во втором туре выборов президента Украины в 2019 году изменили 325 604 украинца.Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet