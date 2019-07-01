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Националисты прошлись маршем по Львову

Комментариев: 5
Националисты провели в воскресенье, 30 июня, во Львове Марш тысячелетия Украинского государства.
Марш националистов во Львове
Марш националистов во Львове
svoboda.org.ua
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Объединенные силы националистов – Свобода, Национальный корпус, Правый сектор, Конгресс украинских националистов, Организация украинских националистов – провели в воскресенье во Львове Марш тысячелетия Украинского государства, сообщает пресс-служба ВО Свобода.

Мероприятие было приурочено к семьдесят восьмой годовщине провозглашения Акта восстановления Украинского государства 30 июня 1941, сообщает пресс-служба Свободы.
 
"По улицам Львова прошло шествие, к которому присоединились активисты националистических организаций и рядовые львовяне. Большинство присутствующих по случаю праздника оделись в вышиванки", – говорится в сообщении.


Напомним, 27 июня националситы во время митинга под Офисом президента забросали яйцами чучело Виктора Медведчука и принесли гроб.

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Теги: Львов, свобода, националисты, правый сектор
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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BROKER666    01.07.2019, 06:32
Оценка:  -1
BROKER666
вшивое, именно Украинского, до него была Киевская Русь
VSHIVANKA    01.07.2019, 06:29
Оценка:  +2
VSHIVANKA
ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ УКРАИНСКОГО ГОСУДАРСТВА ?! )))))))
ЗаУкраину    01.07.2019, 05:45
Оценка:  +2
ЗаУкраину
см.на фото: "завершимо справу героев!"В этот день во Львове был массовый расстрел евреев. Молодцы неонацисты, если действительно завершите. Но я сильно сомневаюсь что у вас на это силенок и смелости хватит...)))
BROKER666    01.07.2019, 06:31
Оценка:  -5
BROKER666
далбай0б, ультра-правые организации есть во всех странах Европы, в том числе и на ордынском каганате... так что не надо здесь двойных стандартов... больше всех факельных шествий в год, кстати, проводятся именно на каганате
ЗаУкраину    01.07.2019, 07:18
Оценка:  0
ЗаУкраину
бракованный666, читай и внимай. Не отрицаю я что нечисть нацистская есть везде.Я о том, что вы не сможете победить иудеев.Потому как они в разы выше вас по умственному развитию. Так уж сложилось в этом мире.
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