Националисты прошлись маршем по Львову

Националисты провели в воскресенье, 30 июня, во Львове Марш тысячелетия Украинского государства.



Объединенные силы националистов – Свобода, Национальный корпус, Правый сектор, Конгресс украинских националистов, Организация украинских националистов – провели в воскресенье во Львове Марш тысячелетия Украинского государства, сообщает пресс-служба ВО Свобода.



Мероприятие было приурочено к семьдесят восьмой годовщине провозглашения Акта восстановления Украинского государства 30 июня 1941, сообщает пресс-служба Свободы.

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