Националисты прошлись маршем по Львову
Националисты провели в воскресенье, 30 июня, во Львове Марш тысячелетия Украинского государства.
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Объединенные силы националистов – Свобода, Национальный корпус, Правый сектор, Конгресс украинских националистов, Организация украинских националистов – провели в воскресенье во Львове Марш тысячелетия Украинского государства, сообщает пресс-служба ВО Свобода.
Мероприятие было приурочено к семьдесят восьмой годовщине провозглашения Акта восстановления Украинского государства 30 июня 1941, сообщает пресс-служба Свободы.
Объединенные силы националистов – Свобода, Национальный корпус, Правый сектор, Конгресс украинских националистов, Организация украинских националистов – провели в воскресенье во Львове Марш тысячелетия Украинского государства, сообщает пресс-служба ВО Свобода.
Мероприятие было приурочено к семьдесят восьмой годовщине провозглашения Акта восстановления Украинского государства 30 июня 1941, сообщает пресс-служба Свободы.
"По улицам Львова прошло шествие, к которому присоединились активисты националистических организаций и рядовые львовяне. Большинство присутствующих по случаю праздника оделись в вышиванки", – говорится в сообщении.
Националисты объединяются в единую структуру
Напомним, 27 июня националситы во время митинга под Офисом президента забросали яйцами чучело Виктора Медведчука и принесли гроб.
Cмотрите фотогалерею: Националисты прошлись маршем по Львову
Националисты объединяются в единую структуру
Напомним, 27 июня националситы во время митинга под Офисом президента забросали яйцами чучело Виктора Медведчука и принесли гроб.
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