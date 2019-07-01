Украину вытесняют на мировую обочину – Порошенко
Экс-президент вновь заявил, что всегда готов помочь и оказать поддержку новому руководству страны.
Бывший президент Петр Порошенко считает, что Украину "пытаются оттеснить на обочину международной политики". Об этом политик заявил в эфире телеканала Украина в воскресенье, 30 июня.
"Прямо накануне предыдущего саммита Большой двадцатки, который проходил в Буэнос-Айресе, в Аргентине, я провел переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, потому что президент Трамп был в воздухе, как раз летел в Буэнос-Айрес. Это произошло сразу же после акта агрессии в Керченском проливе, когда наши корабли были атакованы кораблями России", – рассказал Порошенко.
По его словам, также состоялись переговоры с генсеком НАТО, с канцлером Германии Ангелой Меркель, с премьером Канады Джастином Трюдо и многими другими членами G20.
"Было согласовано совместное решение с моим участием в качестве президента страны, пока не будут отпущены наши корабли и наши моряки - с Путиным никто не будет проводить переговоры. Это слово было соблюдено", – сказал экс-президент.
Сейчас, по мнению Порошенко, "Украину пытаются оттеснить на обочину международной политики".
"Я настоятельно рекомендую и руководству государства, готов предложить еще раз свою поддержку. Если надо помочь связями, авторитетом, советами, разработкой стратегии – мы всегда готовы", – подчеркнул лидер "Европейской солидарности".
"Я настоятельно рекомендую и руководству государства, готов предложить еще раз свою поддержку. Если надо помочь связями, авторитетом, советами, разработкой стратегии – мы всегда готовы", – подчеркнул лидер "Европейской солидарности".
Напомним,27 июня президент Владимир Зеленский обратился к лидеру РФ Владимиру Путину с призывом освободить пленных украинских моряков. Также глава государства раскритиковал действия МИД по коммуникации с Россией по вопросу пленных моряков.
Путин отреагировал на просьбу Зеленского о моряках. Он заверил, что вопрос освобождения украинских моряков и недавнее возвращение России в ПАСЕ никак не связаны.
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