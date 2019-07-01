Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украину вытесняют на мировую обочину – Порошенко

Комментариев: 13
Экс-президент вновь заявил, что всегда готов помочь и оказать поддержку новому руководству страны.
Экс-президент Петр Порошенко
Экс-президент Петр Порошенко

Бывший президент Петр Порошенко считает, что Украину "пытаются оттеснить на обочину международной политики". Об этом политик заявил в эфире телеканала Украина в воскресенье, 30 июня.
 
"Прямо накануне предыдущего саммита Большой двадцатки, который проходил в Буэнос-Айресе, в Аргентине, я провел переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, потому что президент Трамп был в воздухе, как раз летел в Буэнос-Айрес. Это произошло сразу же после акта агрессии в Керченском проливе, когда наши корабли были атакованы кораблями России", – рассказал Порошенко.
 
По его словам, также состоялись переговоры с генсеком НАТО, с канцлером Германии Ангелой Меркель, с премьером Канады Джастином Трюдо и многими другими членами G20.
 
"Было согласовано совместное решение с моим участием в качестве президента страны, пока не будут отпущены наши корабли и наши моряки - с Путиным никто не будет проводить переговоры. Это слово было соблюдено", – сказал экс-президент.
 
Сейчас, по мнению Порошенко, "Украину пытаются оттеснить на обочину международной политики".

"Я настоятельно рекомендую и руководству государства, готов предложить еще раз свою поддержку. Если надо помочь связями, авторитетом, советами, разработкой стратегии – мы всегда готовы", – подчеркнул лидер "Европейской солидарности".

Напомним,27 июня президент Владимир Зеленский обратился к лидеру РФ Владимиру Путину с призывом освободить пленных украинских моряков. Также глава государства раскритиковал действия МИД по коммуникации с Россией по вопросу пленных моряков.

Путин отреагировал на просьбу Зеленского о моряках. Он заверил, что вопрос освобождения украинских моряков и недавнее возвращение России в ПАСЕ никак не связаны.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: международные отношения, Большая двадцатка G-20, Петр Порошенко, саммит G20
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (13)
Отсортировать по дате Вниз
iseamaster    01.07.2019, 07:22
Оценка:  +1
iseamaster
Когда его уже за моряков привлекут?
ЗаУкраину    01.07.2019, 07:14
Оценка:  +3
ЗаУкраину
Вот же уродец, сам завел Украину по обочине в тупик, и пытается громче всех орать что он авторитет. И смех, и грех.
ira0957    01.07.2019, 07:09
Оценка:  +2
ira0957
2014 - Отрицание. Крым, исключение России из ПАСЕ
2015 - Гнев. Санкции
2016-2017 - Торг. Западные делегации в Крым, Северный поток-2
2018 - Депрессия. Подсчёт убытков от санкций
2019 - Принятие. Возвращение России в ПАСЕ, согласие на приезд на празднование Дня Победы в Москве
ira0957    01.07.2019, 07:10
Оценка:  +3
ira0957
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что приедет в 2020 году в Россию на празднование 75-летия Победы: "Да, я буду там. Господин Путин меня пригласил, и я приеду"
Он отметил, что празднование этой даты важно для Франции. "Потому что мы знаем, что многим обязаны России и тем, кто сопротивлялся
ira0957    01.07.2019, 07:08
Оценка:  +1
ira0957
Италия готовит сильнейший удар по евро

Итальянские политики обсуждают экстраординарный шаг – идею введения в стране параллельной валюты, мини-векселей казначейства, так называемых mini-ВОТ. В Брюсселе его рассматривают не иначе как серьезный удар по самому существованию зоны евро.
VSHIVANKA    01.07.2019, 07:05
Оценка:  +2
VSHIVANKA
РАЗВЕ ЭТО НОВОСТЬ ?
ВСЯ ОБОЧИНА ЛЕНИНГРАДСКОГО ШОССЕ ДАВНЫМ , ДАВНО ЗАНЯТА ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦАМИ САМОЙ ДРЕВНЕЙ НАЦИИ НА ПЛАНЕТЕ , ПРОРОДИТЕЛЯМИ АДАМА И ЕВЫ , А ТАК ЖЕ ЗАВОДЧИКАМИ ХОХЛОЗОИДОВ И ХОХЛОЗАВРОВ ....)))
ira0957    01.07.2019, 07:03
Оценка:  +2
ira0957
Пушков прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
"Это, безусловно, ее право. Как и наше право перестать приглашать к нам на выступления и концерты таких исполнителей. Легко обойдемся. Невелика потеря".
ira0957    01.07.2019, 06:51
Оценка:  +2
ira0957
Журналисты Daily Express ошеломлены реакцией читателей на слова Путина о либерализме
Читатели издания Daily Express поддержали позицию президента России Владимира Путина насчет того, что либеральная идея изжила себя.
ira0957    01.07.2019, 06:51
Оценка:  +2
ira0957
«Ошеломляющие 89 процентов читателей поддержали Владимира Путина, заявившего о неспособности либеральной элиты решать мировые проблемы», – сообщают британские журналисты.
VSHIVANKA    01.07.2019, 06:27
Оценка:  +2
VSHIVANKA
ЩЕНЯ ВМЭРЛА ЧИ НЕ ? ))))))
ira0957    01.07.2019, 06:27
Оценка:  +2
ira0957
Украинский эксперт: мы везде в пролёте, мы верили и умирали за пустое место.
ira0957    01.07.2019, 06:17
Оценка:  +2
ira0957
Западные СМИ назвали саммит G20 в Японии «моментом международной славы» для Путина
1  2  следующая →
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь