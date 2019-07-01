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В Краматорске обсыпали мукой кандидатку от "Оппозиционной платформы"

Комментариев: 7
Анастасия Петренко написала заявление в полицию.
Петренко обсыпали мукой у здания суда
Петренко обсыпали мукой у здания суда
instagram.com/anastaciya_petrenko_official

В Краматорске кандидатку от “Оппозиционной платформы — За жизнь“ Анастасию Петренко по округу № 45 (Авдеевка) обсыпали мукой.

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Фотографии инцидента Петренко опубликовала в Instagram.

Она отметила, что написала заявление в полицию. Инцидент произошел у здания суда в воскресенье, где рассматривалась апелляция относительно законности предвыборной рекламы кандидата от “Оппозиционной платформы — За жизнь“ по округу № 47 (Славянск) Юрия Солода со слоганом “Восстановим отношения с Россией — вернем мир на Донбасс“.

Женщина особого сопротивления не оказывала
Женщина особого сопротивления не оказывала
instagram.com/anastaciya_petrenko_official

Как сообщалось 14 июня, нардепа Шевченко облили фекалиями из-за кандидата от “Слуги народа”. Он сообщал, что бизнесмен Мельник вместе с криминальным авторитетом спланировал эту провокацию.

Компания известного бизнесмена Ивана Мельника готовит судебный иск против нардепа Александра Шевченко, который обвинил их босса в нападении на него.

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Теги: кандидат, выборы, нападение, Краматорск
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Комментариев (7)
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Perekatipole    01.07.2019, 12:02
Оценка:  +3
Perekatipole
Какая отвратительная рожа!
Мока    01.07.2019, 12:04
Оценка:  +2
Мока
Так там все такие. Других нет.
Какий_и_Евкакий    01.07.2019, 11:12
Оценка:  -5
Какий_и_Евкакий
Реализован лозунг "Хлеба и зрелищ!"
Слава Украине!!!
Woodbrother    01.07.2019, 10:38
Оценка:  +6
Woodbrother
Ей такой мейкап чрезвычайно идет. У нас с сепарами слишком мягко обходятся. На россии их вообще без суда и следствия расстреливают.
Letohradek    01.07.2019, 10:33
Оценка:  +5
Letohradek
Оппозиционный блок, это все те же недобитки партии областей. Гнать в шею этих скотов из всех организаций!
ИИИИИИИИИИ    01.07.2019, 10:55
Оценка:  -2
ИИИИИИИИИИ
Вас бы ещё всех, упоротых, в одну резервацию собрать...
Коляка    01.07.2019, 10:56
Оценка:  -6
Коляка
Недобитки это галицаи, которые жить нормально людям не дают своей смутой
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