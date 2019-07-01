В Краматорске обсыпали мукой кандидатку от "Оппозиционной платформы"

Анастасия Петренко написала заявление в полицию.

В Краматорске кандидатку от “Оппозиционной платформы — За жизнь“ Анастасию Петренко по округу № 45 (Авдеевка) обсыпали мукой.

Читай также: В МВД прокомментировали покушение на бывшего мэра Конотопа

Фотографии инцидента Петренко опубликовала в Instagram.

Она отметила, что написала заявление в полицию. Инцидент произошел у здания суда в воскресенье, где рассматривалась апелляция относительно законности предвыборной рекламы кандидата от “Оппозиционной платформы — За жизнь“ по округу № 47 (Славянск) Юрия Солода со слоганом “Восстановим отношения с Россией — вернем мир на Донбасс“.

Женщина особого сопротивления не оказывала instagram.com/anastaciya_petrenko_official

Как сообщалось 14 июня, нардепа Шевченко облили фекалиями из-за кандидата от “Слуги народа”. Он сообщал, что бизнесмен Мельник вместе с криминальным авторитетом спланировал эту провокацию.

Компания известного бизнесмена Ивана Мельника готовит судебный иск против нардепа Александра Шевченко, который обвинил их босса в нападении на него.