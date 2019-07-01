"Слуга народа" сможет сотрудничать с "Оппоблоком" - Богдан

Глава офиса президента допускает отдельные договоренности с людьми Ахметова.

Богдан готов иметь дела и с Батькивщиной, и с Оппоблоком УНИАН

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Партия "Слуга народа" допускает договоренности с "Оппозиционным блоком, "Оппозиционным блоком - За життя", с "Батькивщиной". Об этом uлава Офиса президента Андрей Богдан рассказал в интервью "РБК-Украина".

Так, на вопрос журналиста о том, что партия Зеленского допускает "двойные стандарты в назначениях", Богдан ответил категорическое "нет".

Богдан считает, что в Верховную Раду нового созыва не должны идти нынешние нардепы, даже "если они очень хорошие". "В список нельзя, в депутаты нельзя, даже Лещенко, который нам помогал, да, нельзя. Есть правило и его нельзя нарушать", - сказал Богдан.

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"Пункт первый: мы считаем, что депутаты, которые сегодня работают в Верховной Раде, даже хорошие, нормальные ребята, не имеют права снова идти в Верховную Раду. Это наше правило, мы его не нарушаем. Пункт два: мы можем где-то с "Голосом" договориться, где-то с "Оппозиционным блоком", одним из двух, где-то с Тимошенко. Всегда так было. Мы выставили на округа 199 реальных кандидатов", - отметил он.

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При этом журналист спросил, почему в губернаторы "бывшим" можно и привел в пример Юрия Гусева, которого хотели назначить главой Херсонской ОГА. На этом Богдан ответил, что новые губернаторы - это новые лица идеологически.

"Мы берем людей, которые отвечают нашей идеологии, которые пришли строить страну, не воровать и не брать взятки. У меня в кабинете за последний месяц ни одной кражи не согласовано, и ни одной взятки не взято. Верю, что так дальше и будет", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Андрей Богдан не против возглавить Кабмин.