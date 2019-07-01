Богдан признался в дружбе со скандальным Портновым

Глава ОП похвалил Портнова за успехи в юриспруденции.

Глава Офиса президента Андрей Богдан назвал экс-заместителя Администрации президента при Януковиче своим другом. Об этом Богдан рассказал в интервью РБК-Украина.

Читай также: Порошенко отомстил Портнову ответным заявлением, - СМИ

По словам Богдана, Портнов - "квалифицированный юрист, который выиграл все европейские суды". Между тем, в команде президента этого человека не будет потому, что против и сам Зеленский, и Богдан.

Это было бы неправильное политическое решение, мы не можем себе этого позволить. Я тоже против, и не буду подставлять президента. Но да, это мой многолетний друг, - заявил Богдан.

Читай также: Суд снял арест с денег на банковском счету экс-замглавы АП Портнова

Напомним, Портнов дал очередные показания ГБР против Порошенко и Парубия. Государственное бюро расследований в очередной раз допросило бывшего замглавы АП Андрея Портнова.