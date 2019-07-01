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Богдан признался в дружбе со скандальным Портновым

Комментариев: 2
Глава ОП похвалил Портнова за успехи в юриспруденции.
Андрей Портнов является многолетним другом Богдана
Андрей Портнов является многолетним другом Богдана
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Глава Офиса президента Андрей Богдан назвал экс-заместителя Администрации президента при Януковиче своим другом. Об этом Богдан рассказал в интервью РБК-Украина.

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По словам Богдана, Портнов - "квалифицированный юрист, который выиграл все европейские суды". Между тем, в команде президента этого человека не будет потому, что против и сам Зеленский, и Богдан.

Это было бы неправильное политическое решение, мы не можем себе этого позволить. Я тоже против, и не буду подставлять президента. Но да, это мой многолетний друг, - заявил Богдан.

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Напомним, Портнов дал очередные показания ГБР против Порошенко и Парубия. Государственное бюро расследований в очередной раз допросило бывшего замглавы АП Андрея Портнова. 

 

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Теги: Портнов, Богдан, Зеленский, дружба
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Комментариев (2)
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ВАТА_FUCK    01.07.2019, 11:17
Оценка:  -2
ВАТА_FUCK
Пока что наблюдаем "успехи" в написании "заявлений" куда только Портняжка придумает!
ИИИИИИИИИИ    01.07.2019, 11:04
Оценка:  -2
ИИИИИИИИИИ
Портнов охрененный юрист. Профи. Таких спецов нам не помешает побольше. А то казаки гаврилюки, селюки без образования - но в камуфляже и с чубами, довели страну до полной жопы. Стоим с протянутой рукой - да уже никто даже не подаёт. Всех нытьём и вытьём достали.
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