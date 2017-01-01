На помойке под Киевом нашли тело младенца
На одной из помоек города Узин Белоцерковского района нашли бездыханное тело новорожденного малыша. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Артем Нерубайский.
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Тело малыша было завернуто в пакет и выброшено в мусорный бак по улице Котляревского. На жуткую находку наткнулись случайно. Отмечается, что малыш был новорожденным.
На данный момент полиция никаких комментариев не дает. Тело забрали на судебно-медицинскую экспертизу. Детали обещают сообщить позже.
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Напомним, в Черновцах нашли чемодан с телом трехлетнего малыша. Жуткую находку местные жители обнаружили вчера, 27 июня, около 21:00. Люди сразу же обратились в полицию и сообщили, что нашли чемодан, а внутри него находится труп ребенка. На место прибыла следственно-оперативная группа.
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