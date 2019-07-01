Данилюк оценил вероятность встречи Зеленского с Путиным

Данилюк отметил, что эта встреча не решит всех проблем сразу.

Секретарь СНБО Александр Данилюк оценил вероятность встречи Владимира Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным. На эту тему он пообщался в ходе интервью LB.ua.

Читай также: Путин отреагировал на просьбу Зеленского о моряках

Данилюк отметил, что у обеих сторон есть своя картина ожиданий и свое понимание ситуации, но встреча Зеленского и Путина является вполне вероятной.

Конечно, никто не верит, что они встретятся и решат все проблемы. Но заложников и военнопленных нужно увольнять. А через внешнее воздействие, как показал опыт, это не работает. Будем пробовать новые механизмы, - резюмировал Данилюк.

В то же время, Данилюк отметил, что эта встреча является выгодной Кремлю, поскольку может сказаться на санкциях против РФ.

Переговоры проходят в конкретный момент времени, и позиции сторон формируются, исходя из интересов и возможностей в данный момент, - добавил Данилюк.

Читай также: РФ о Зеленском: Реанимация нормандского формата

Напомним, украинский боксер заставил Путина подняться под гимн Украины. Российскому президенту пришлось подняться во время исполнения украинского гимна.