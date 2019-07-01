Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Данилюк оценил вероятность встречи Зеленского с Путиным

Комментариев: 0
Данилюк отметил, что эта встреча не решит всех проблем сразу.
Путин и Зеленский могут встретится
Путин и Зеленский могут встретится
коллаж фото

Секретарь СНБО Александр Данилюк оценил вероятность встречи Владимира Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным. На эту тему он пообщался в ходе интервью LB.ua.

Читай также: Путин отреагировал на просьбу Зеленского о моряках

Данилюк отметил, что у обеих сторон есть своя картина ожиданий и свое понимание ситуации, но встреча Зеленского и Путина является вполне вероятной.

Конечно, никто не верит, что они встретятся и решат все проблемы. Но заложников и военнопленных нужно увольнять. А через внешнее воздействие, как показал опыт, это не работает. Будем пробовать новые механизмы, - резюмировал Данилюк.

В то же время, Данилюк отметил, что эта встреча является выгодной Кремлю, поскольку может сказаться на санкциях против РФ.

Переговоры проходят в конкретный момент времени, и позиции сторон формируются, исходя из интересов и возможностей в данный момент, - добавил Данилюк.

Читай также: РФ о Зеленском: Реанимация нормандского формата

Напомним, украинский боксер заставил Путина подняться под гимн Украины. Российскому президенту пришлось подняться во время исполнения украинского гимна. 

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Зеленский, Путин, Данилюк, встреча
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
VSHIVANKA    01.07.2019, 12:17
Оценка:  0
VSHIVANKA
КАКИЕ ЕЩЕ ВСТРЕЧИ ?!
КТО ТАКОЙ ЗЕЛЬЦ ?!
ПУТИН С ТРАМПОМ УЖЕ ВСЕ РЕШИЛИ .....)))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь