Данилюк оценил вероятность встречи Зеленского с Путиным
Секретарь СНБО Александр Данилюк оценил вероятность встречи Владимира Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным. На эту тему он пообщался в ходе интервью LB.ua.
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Данилюк отметил, что у обеих сторон есть своя картина ожиданий и свое понимание ситуации, но встреча Зеленского и Путина является вполне вероятной.
Конечно, никто не верит, что они встретятся и решат все проблемы. Но заложников и военнопленных нужно увольнять. А через внешнее воздействие, как показал опыт, это не работает. Будем пробовать новые механизмы, - резюмировал Данилюк.
В то же время, Данилюк отметил, что эта встреча является выгодной Кремлю, поскольку может сказаться на санкциях против РФ.
Переговоры проходят в конкретный момент времени, и позиции сторон формируются, исходя из интересов и возможностей в данный момент, - добавил Данилюк.
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Напомним, украинский боксер заставил Путина подняться под гимн Украины. Российскому президенту пришлось подняться во время исполнения украинского гимна.
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КТО ТАКОЙ ЗЕЛЬЦ ?!
ПУТИН С ТРАМПОМ УЖЕ ВСЕ РЕШИЛИ .....)))