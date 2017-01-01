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Под Херсоном в поле засняли мощный смерч

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Ситуация с экологией ухудшается.
Никто из людей не пострадал
Никто из людей не пострадал
скриншот из видео

В Херсонской области местный житель зафиксировал на камеру довольно большой торнадо в поле.

Видео было обнародовано на видеохостинге YouTube.

“Настоящий торнадо был замечен на полях Херсонщины“, - отметили авторы видео.

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Также в посте отмечено, что такие явление очевидно будут наблюдаться в этой местности довольно часто, поскольку ситуация с экологией ухудшается, идет вырубка естественных защитных заграждений – лесопосадок, и соответственно, ветер не имеет возможности рассеиваться.

“Если вспомнить все изменения климата, постоянное повышение температуры летом и уничтожение защитных насаждений, массовые поджоги в окрестностях Херсона, то можно легко представить, как Херсонский край превратится в пустыню“, - говорится в публикации под роликом.

Как сообщалось 22 мая, смерч разрушил более 100 домов в Польше.

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Теги: смерч, Херсонская область
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