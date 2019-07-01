Рада снова не поддержала увольнение Климкина

Стефанчук указал, что как только комитет перешел к рассмотрению кадровых предложений президента, то два члена комитета “тайным образом исчезли“.

Комитет Верховной рады по иностранным делам снова провалил рассмотрение представления президента Владимира Зеленского об увольнении Павла Климкина и назначении на должность главы МИД Вадима Пристайко.

Об этом рассказал представитель президента в Раде Руслан Стефанчук, сообщает РБК-Украина.

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Известно, что кадровые вопросы рассматривали в закрытом режиме. Стефанчук указал, что как только комитет перешел к рассмотрению кадровых предложений президента, то два члена комитета “тайным образом исчезли“.

Некоторые члены комитета выступили против увольнения главы МИД Павла Климкина, потому что, по их мнению, такой вопрос не является компетенцией президента.

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Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Павел Климкин ушел в “политический отпуск“. Он подчеркнул, что несмотря на то, какие решения и когда примет Верховная Рада, глава МИД таки решил уйти в отпуск, ведь он считает, что “это будет честно и правильно“. Это время Климкин будет использовать на формирование собственной политической команды. Он приглашает все присоединятся.

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