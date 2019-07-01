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Рада снова не поддержала увольнение Климкина

Комментариев: 6
Стефанчук указал, что как только комитет перешел к рассмотрению кадровых предложений президента, то два члена комитета “тайным образом исчезли“.
Рада снова не поддержала увольнение Климкина
Рада снова не поддержала увольнение Климкина
facebook.com/pavloklimkin.ua

Комитет Верховной рады по иностранным делам снова провалил рассмотрение представления президента Владимира Зеленского об увольнении Павла Климкина и назначении на должность главы МИД Вадима Пристайко.

Об этом рассказал представитель президента в Раде Руслан Стефанчук, сообщает РБК-Украина.

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Известно, что кадровые вопросы рассматривали в закрытом режиме. Стефанчук указал, что как только комитет перешел к рассмотрению кадровых предложений президента, то два члена комитета “тайным образом исчезли“.

Некоторые члены комитета выступили против увольнения главы МИД Павла Климкина, потому что, по их мнению, такой вопрос не является компетенцией президента.

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Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Павел Климкин ушел в “политический отпуск“. Он подчеркнул, что несмотря на то, какие решения и когда примет Верховная Рада, глава МИД таки решил уйти в отпуск, ведь он считает, что “это будет честно и правильно“. Это время Климкин будет использовать на формирование собственной политической команды. Он приглашает все присоединятся.

 

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Теги: Климкин, Рада, отставка, голосование, Стефанчук
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Комментариев (6)
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COZEL    01.07.2019, 16:10
Оценка:  -2
COZEL
КЛИМКИНА НА УРАНОВЫЕ РУДНИКИ
B5    01.07.2019, 15:27
Оценка:  +1
B5
Будет честно и правильно, уйти в отпуск....накосячил и пошел отдыхать, как это по нашему(((
Максим    01.07.2019, 15:25
Оценка:  +3
Максим
Шото Вазелину пороблено
iseamaster    01.07.2019, 15:13
Оценка:  -3
iseamaster
Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте про те, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано пов'язані із цією новиною.
Goga19041984    01.07.2019, 15:17
Оценка:  0
Goga19041984
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
iseamaster    01.07.2019, 15:27
Оценка:  0
iseamaster
Не умничай, mockaлику.....
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