Аласанию восстановили в должности главы "Суспільного"

Зураб Аласания восстановлен на позиции председателя правления ПАО НОТУ.

Уволенного с должности председателя правления "Суспільного мовлення" Зураб Аласания официально восстановлен в должности.

Об этом сообщает пресс-служба UA: "Суспільного мовлення".

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"С сегодняшнего дня, с 1 июля, Зураб Аласания официально восстановлен в должности председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 27 июня Наблюдательный совет отменил свое решение о прекращении контракта с председателем правления Общественного Зураб Аласания (протокол заседания Наблюдательного совета № 32).

Как сообщалось 24 июня, Зураб Аласания уволился с должности председателя правления ОАО Национальная общественная телерадиокомпания Украины.