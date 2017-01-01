Аласанию восстановили в должности главы "Суспільного"
Уволенного с должности председателя правления "Суспільного мовлення" Зураб Аласания официально восстановлен в должности.
Об этом сообщает пресс-служба UA: "Суспільного мовлення".
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"С сегодняшнего дня, с 1 июля, Зураб Аласания официально восстановлен в должности председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 27 июня Наблюдательный совет отменил свое решение о прекращении контракта с председателем правления Общественного Зураб Аласания (протокол заседания Наблюдательного совета № 32).
Как сообщалось 24 июня, Зураб Аласания уволился с должности председателя правления ОАО Национальная общественная телерадиокомпания Украины.