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Юрий Бойко: Наша задача – чтобы «скорая помощь» приезжала по каждому вызову

Комментариев: 5
Юрий Бойко: Наша задача – чтобы «скорая помощь» приезжала по каждому вызову
 Некомплект врачей в Украине составляет уже 30%, и остановить эту тенденцию можно лишь значительным увеличением финансирования здравоохранения. Об этом заявил кандидат в премьер-министры от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко, комментируя ситуацию в медицинской отрасли.
   «Первое, что мы сделаем, победив на выборах, – отменим губительную медицинскую реформу. Расходы на здравоохранение в бюджете будут 5% ВВП, а не 3%, как сегодня. Одна из наших ключевых задач – это сделать медицинскую помощь доступной и эффективной даже в самом маленьком селе. «Скорая помощь» должна максимально быстро приезжать по каждому вызову, а не как сейчас, если ты пожилой человек, то рассчитывать на приезд «скорой» не приходится. Кроме того, необходимо решить вопрос с доступностью лекарств и введением страховой медицины», – заявил Юрий Бойко.
   Политик подчеркнул, что фактически никакой медицинской реформы не было, было лишь самоуправство и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, которая разрушила сеть медицинских учреждений в стране.
   «Смысл проведения любой реформы заключается в том, чтобы в отрасли, где проводится реформа, стало лучше. Чтобы, например, через полгода после реформы ты мог отчитаться, что на 90% обновлено оборудование в медучреждениях. Что за сложными операциями, особенно когда это касается детей, не нужно ездить в столицу. Тогда это реформа», – отметил он.
   Сегодня же, по его словам, врач, зарабатывающий 4-5 тысяч гривен, конечно, будет уезжать из страны, а мы будем терять специалистов. «70 тысяч врачей уже уехали за рубеж. Если ситуацию не изменить, то скоро мы забудем не только о современной медицине, а вообще о хоть какой-нибудь медицинской помощи. Сегодняшнее здравоохранение держится на врачах-энтузиастах, самозабвенно преданных своей профессии. Поэтому зарплата врача должны быть минимум 12 тысяч гривен. После победы на выборах мы добьемся проведения реальной медицинской реформы, которая восстановит все, что было уничтожено Супрун», – подчеркнул Юрий Бойко.
 
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Комментариев (5)
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Брюква_и_Клюква    01.07.2019, 16:27
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
А вот мне интересно: что мешало товарищу Бойке провести медицинскую реформу за 8 лет его пребывания при власти?
Колишній-східняк    01.07.2019, 15:23
Оценка:  0
Колишній-східняк
Скорая с зелёными человечками?
Woodbrother    01.07.2019, 15:18
Оценка:  +1
Woodbrother
Очередной предвыборный бред. А что , сейчас скорая не приезжает? Приезжает еще и как.
Еще можно лохам пообещать, что бы солнышкор светило, что бы дождик шел, что бы лютики цвели. И все это сделает товарисч Бойко.
futbolprognoz    01.07.2019, 16:00
Оценка:  -1
futbolprognoz
Woodbrother, редко приезжает. Недавно иду, лежит тело в траве, я там знаю бухой или мёртвый. Трогать и проверять его? да ну нафиг. Вдруг убили, а потом мои отпечатки там будут. Звоню в скорую, называю адрес, говорю лежит мужик. Они мне в ответ: вы пробовали его подергать? я: - нет, я боюсь.
futbolprognoz    01.07.2019, 16:00
Оценка:  -1
futbolprognoz
Woodbrother, они тогда мне в ответ: "да таких валяется под каждым деревом" Досвиданья.
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