Юрий Бойко: Наша задача – чтобы «скорая помощь» приезжала по каждому вызову

Некомплект врачей в Украине составляет уже 30%, и остановить эту тенденцию можно лишь значительным увеличением финансирования здравоохранения. Об этом заявил кандидат в премьер-министры Некомплект врачей в Украине составляет уже 30%, и остановить эту тенденцию можно лишь значительным увеличением финансирования здравоохранения. Об этом заявил кандидат в премьер-министры от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко, комментируя ситуацию в медицинской отрасли.

«Первое, что мы сделаем, победив на выборах, – отменим губительную медицинскую реформу. Расходы на здравоохранение в бюджете будут 5% ВВП, а не 3%, как сегодня. Одна из наших ключевых задач – это сделать медицинскую помощь доступной и эффективной даже в самом маленьком селе. «Скорая помощь» должна максимально быстро приезжать по каждому вызову, а не как сейчас, если ты пожилой человек, то рассчитывать на приезд «скорой» не приходится. Кроме того, необходимо решить вопрос с доступностью лекарств и введением страховой медицины», – заявил Юрий Бойко.

Политик подчеркнул, что фактически никакой медицинской реформы не было, было лишь самоуправство и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, которая разрушила сеть медицинских учреждений в стране.

«Смысл проведения любой реформы заключается в том, чтобы в отрасли, где проводится реформа, стало лучше. Чтобы, например, через полгода после реформы ты мог отчитаться, что на 90% обновлено оборудование в медучреждениях. Что за сложными операциями, особенно когда это касается детей, не нужно ездить в столицу. Тогда это реформа», – отметил он.